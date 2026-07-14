Jannik Sinner ora deve decidere i prossimi tornei, la tentazione dei nove 1000: “Ma a che serve?”

Da Montreal agli US Open, il piano di Sinner dopo il trionfo a Wimbledon: tra riposo, regole ATP e la possibilità di un nuovo record.

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Quando sei Jannik Sinner il concetto di riposo è abbastanza relativo. Certamente dopo il trionfo di Wimbledon e il grande sforzo fisico e mentale, il numero uno del mondo potrà godersi un piccolo periodo di stop, ma dovrà comunque prendere decisioni importanti per l'immediato futuro. Bisogna infatti programmare il ritorno in campo e capire se giocare o meno i due Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, prima di tentare l'assalto agli US Open. Cosa comporterebbe la presenza o meno dell'azzurro in campo?

La programmazione di Sinner, quando potrà tornare a giocare

La scelta di Jannik ovviamente parte da lontano e non solo da Wimbledon. Impossibile non pensare a quanto accaduto al Roland Garros con il malessere che ha portato poi agli esami del caso e a modifiche a livello gestionale in campo e fuori. Il filotto di Masters vinti dall'azzurro e le tante partite giocate in condizioni diverse hanno sicuramente affaticato Sinner che ora ha un motivo in più per cercare di programmare tutto nel verso giusto dopo Wimbledon. Certo il primo impegno all'orizzonte, considerando che salterà gli ATP 250 sulla terra e l'ATP 500 di Washington, è Montreal (2-13 agosto) con una settimana in più rispetto al passato per ricaricare le energie.

I prossimi tornei in agenda per Jannik

Jannik Sinner in tempi non sospetti aveva aperto alla partecipazione, confermata poi dall'iscrizione al Masters 1000 canadese. Ora però le cose sono cambiate e quindi il primo giocatore del ranking che tra l'altro non ha punti da difendere potrebbe anche pensare di non giocare per ricaricare ulteriormente le energie, presentandosi poi a Cincinnati (13-23 agosto), antipasto degli US Open (30 agosto-13 settembre). Oppure potrebbe anche fare il contrario giocando in Canada e saltando Cincinnati dove ha invece 650 punti da difendere per arrivare più fresco agli US Open.

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Sinner trionfa a WImbledon

Cosa succede se Jannik Sinner salta un Masters 1000

Il regolamento prevede che i primi giocatori del ranking abbiano l’obbligo di partecipare a 8 Masters 1000 (solo quello di Monte-Carlo non rientra in questo discorso). Se Sinner dovesse saltare dunque un appuntamento, senza un certificato medico che confermi la sua indisponibilità, non andrebbe incontro a gravi conseguenze. Gli sarebbero assegnati ovviamente 0 punti, e poi perderebbe parte della fetta del Bonus Pool, ovvero il montepremi extra distribuito dall'ATP ai primi della classe che disputano tutti i tornei obbligatori.

Lo scetticismo di Paolo Bertolucci

In caso invece di partecipazione ad entrambi i tornei Sinner potrebbe anche inseguire un obiettivo a dir poco eccezionale, ovvero quello di provare a vincere tutti i restanti Masters 1000 ovvero Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi. Questo per chiudere la stagione con il trionfo in tutti i 1000 dell'anno, qualcosa di clamoroso ma enormemente complicato. Un risultato davvero mostruoso, ma che non avrebbe forse il peso specifico di una vittoria in un torneo dello Slam. Proprio per questo Paolo Bertolucci, ha esternato durante la telecronaca della finale tutta la sua perplessità: "A cosa servirebbe se Sinner provasse a vincere tutti i Masters 1000? Sarebbe solo per le statistiche e per me non avrebbe molto senso".

Questione di sensazioni, e di stati d'animo dunque con il team che in caso di doppia partecipazione sarebbe anche magari più a suo agio sul cemento verso gli US Open. Darren Cahill sull'argomento è stato molto chiaro: "Quest'anno abbiamo una settimana in più tra Wimbledon e il Canada rispetto alla scorsa stagione, quindi possiamo pianificare meglio. I tornei Masters 1000 restano una priorità e il nostro obiettivo è preparare Jannik a competere al massimo livello in tutti".