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Wimbledon 2026

Jannik Sinner è ancora il re di Wimbledon! Zverev battuto in finale dopo una rimonta esaltante

Jannik Sinner batte in 4 set Alexander Zverev e vince per la seconda volta consecutiva il torneo di Wimbledon, è il 5° Slam della sua carriera.
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A cura di Alessio Morra
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Wimbledon 2026

Jannik Sinner si conferma campione di Wimbledon. Il numero 1 della classifica ATP fa il bis dopo aver battuto in una bellissima finale un coriaceo Alexander Zverev piegato in 4 set, con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4. Sinner vince per la seconda volta sull'erba di Wimbledon, conquista il primo titolo Slam del 2026, che è il quinto della sua carriera, ha vinto anche gli US Open e due volte gli Australian Open.

Zverev vince il tie-break del primo set

Con un Royal Box stracolmo di personaggi noti, dal Principe William con la consorte Kate a Dustin Hoffman e Nicole Kidamn, puntuali scendono in campo Sinner e Zverev, che inizia giocando in modo meraviglioso, considerate le nove sconfitte di fila con Jannik, con due soli set vinti, umiliato nelle ultime due partite giocate a Monte Carlo e Madrid. Il tedesco serve in modo divino e colpisce con forza. Sinner è lì, tiene, ma il tie-break è inevitabile nel primo set. Setpoint per entrambi, il primo a perdere un punto sulla battuta è il numero 1 del mondo cede il primo set. Dopo 1h05′ Zverev è in vantaggio di un set, il tie-break è suo per 9 punti a 7.

Sinner pareggia i conti, tie-break anche per Jannik

Quando si ricomincia è il tedesco a servire e lo fa sempre in modo implacabile. Sinner continua a rispondere colpo su colpo, ma Zverev inizia a fare un po' più di paura, perché quando si arriva al tie-break il vincitore del Roland Garros una chance di andare in fuga ce l'ha, ma il tie-break del secondo set è totalmente differente. Subito un mini-break per Jannik, poi un altro e velocemente è 7 punti a 2. La partita gira in quel momento.

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Zverev cade, Sinner lo va a rialzare

Il secondo set vince spacca in due la partita. Sinner implacabile prosegue, Zverev va a servire sullo 0-1 ed è subito 0-30. Primo campanello d'allarme. Ma il tedesco, che da lunedì tornerà numero 2 ATP, non molla, 1-1. Nel sesto gioco Jannik risponde in tuffo, sta per cadere, si rialza, scivola e vince il punto, circoletto rosso. Non basta. Nel game seguente Zverev conquista una palla break, che Sinner annulla con un rovescio lungo linea, in quel punto il tedesco scivola e sembra infortunarsi al ginocchio, ma prosegue senza problemi. Jannik con grande sportività va dall'altra parte del campo e lo tira su.

Jannik si mette avanti, break e terzo set conquistato

Le energie di Zverev calano e nell'ottavo game dopo un doppio fallo, arriva un errore di diritto, pallina fuori di un soffio e pesantissimo breakpoint. Ed è break dopo una scivolata e una rapidità nel rialzarsi. Zverev sbaglia e scaglia la racchetta. Sinner ottiene il primo break dell'incontro dopo quasi tre ore di gioco. Poco dopo è 6-3, due set a uno per Sinner che ora vede più da vicino il traguardo.

Poi vince Wimbledon per la seconda volta consecutiva

Il tedesco non ha intenzione di mollare e nel quarto set si mette di buzzo buono, serve per primo e prova a far valere questo piccolo vantaggio. Sinner però non sente la pressione e risponde colpo su colpo. Nel settimo game, il famoso gioco cruciale, Sinner si procura due palle break. Zverev annulla la prima e una seconda con un meraviglioso serve and volley. Ce n'è un'altra, che è quella buona. Break! Alle 20:51 italiane, Jannik serve per vincere Wimbledon per la seconda volta consecutiva. Nell'ultimo game, Zverev ci crede vince un punto in modo brillante, 15-30. Sinner lo riprende e poi vince un punto divino!!! Ed è matchpoint. Dritto vincente e Sinner si getta sul campo di Wimbledon, è lui il campione di Wimbledon anche nel 2026. Strepitoso.

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