Quanto guadagna Jannik Sinner se vince Wimbledon 2026 contro Zverev: montepremi mai così ricco

In palio nella finale di Wimbledon per Sinner e Zverev oltre 4 milioni di euro per il vincitore e 2000 punti per il campione 2026.

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Quest'anno il torneo di Wimbledon ha il montepremi più alto della storia. Un incremento totale del 20 percento. Una cifra notevolissima per il vincitore del torneo che incasserà oltre 4 milioni e 200 mila euro, naturalmente da tassare. Ma in ogni caso resterà una cifra molto importante tanto per Jannik Sinner che per Alexander Zverev. Il finalista perdente otterrà esattamente la metà: oltre 2 milioni e 100 mila euro. Premi identici per il torneo femminile, vinto da Noskova su Muchova. In palio ci sono soprattutto 2000 punti, che in caso di vittorie renderebbero molto ampio il divario tra Jannik e Zverev, che con la prima finale di Wimbledon della sua carriera sa che da lunedì sarà nuovamente numero 2 della classifica ATP.

Quanto guadagna il vincitore del torneo di Wimbledon maschile

Oltre 74 milioni di euro di montepremi per Wimbledon 2026. Il vincitore del torneo maschile incasserà 4.224.000 euro, la cifra più alta mai messa in palio per il vincitore dei Championships, ma non la più alta di sempre per un torneo di tennis. Un anno fa Alcaraz e Sabalenka portarono a casa oltre 5 milioni di euro con il successo agli US Open. 2.112.000 euro per chi perderà la finale di Wimbledon 2026.

Il montepremi di Wimbledon punti e prize money

I punti contano più del denaro. Jannik Sinner, vincitore di 5 tornei 1000 in questa stagione, conquistando Wimbledon vincerebbe il quinto Slam della sua carriera e otterrebbe oltre 2000 punti, che gli farebbe ampliare e non di poco il vantaggio su Zverev, che di contro vincesse si riavvicinerebbe in modo sensibile al tennista italiano.

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Vincitore: € 4.224.000/ 2.000 punti

Finalista: € 2.112.000 / 1300 punti

Semifinalista: € 1.056.000 / 800 punti

Quarti di finale: € 563.000 / 400 punti

Ottavi di finale: € 352.000 / 200 punti

Terzo turno: € 217.000 / 100 punti

Secondo turno: € 148.000 / 50 punti

Primo turno: € 94.000 / 10 punti