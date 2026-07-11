Karolina Muchova perde la finale di Wimbledon, poi verso la Noskova: “Linda è una mia ex amica”

Nel suo discorso dopo aver perso la finale di Wimbledon, Karolina Muchova ha fatto esplodere il centrale in un boato di risate quando ha fatto la battuta sulla vincitrice Linda Noskova, definita sua “ex amica”.

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Linda Noskova ha dovuto vincere la finale del torneo di Wimbledon due volte, visto che quando sembrava che stesse per chiudere facilmente in due set contro la connazionale ceca Karolina Muchova, la sua avversaria è risalita dalla buca profondissima in cui era (2-6/2-5 e ben sei match point annullati) trascinandola al terzo set. Qui la 21enne ha sfoderato la forza mentale della campionessa per lasciarsi alle spalle le grandi chance sprecate e rovesciare nuovamente l'inerzia del match, vincendo infine 6-3 al terzo set il suo primo Slam.

La battuta di Karolina Muchova dopo aver perso la finale di Wimbledon: "Linda ex amica"

Grandissima chiaramente la delusione della Muchova, una delle giocatrici più talentuose del circuito che in carriera non ha raccolto quanto meritava anche a causa dei tanti infortuni. Nell'intervista sul campo, la 29enne dapprima non è riuscita a parlare – mentre le lacrime le riempivano gli occhi e il pubblico applaudiva lungamente – poi ha fatto esplodere il centrale in una risata fragorosa col primo pensiero dedicato alla Noskova.

"È davvero dura trovare le parole, ma inizierò da Linda, la mia ex-amica – ha detto girandosi verso la sua avversaria, sua grande amica e che continuerà ad esserlo – Sto scherzando, ovviamente… più o meno. Sei così giovane e questa era la tua prima finale Slam, e il modo in cui l'hai gestita e come hai giocato è stato davvero incredibile. Oltre a questo, sei una persona particolarmente gentile e un essere umano meraviglioso. Quindi congratulazioni a te e al tuo team. Te lo meriti".

Poi c'è stato un altro momento di commozione per Karolina, quando ha alzato lo sguardo verso il suo box in tribuna: "Quando guardo verso il mio angolo… scusate. Mi dispiace, è emozionante – ha detto fermandosi nuovamente col groppo in gola – Quando guardo verso il mio angolo, vedo tutti i miei amici e la mia famiglia che hanno cancellato i loro piani per venire qui oggi per me. Lo apprezzo tantissimo. E il mio team, che in queste settimane ha dovuto sopportarmi, spingermi e tenermi positiva. Grazie mille ragazzi. E beh, continuerò a lottare. Lo farò ancora di più. Spero di avere un'altra occasione per arrivare in finale, tornerò. Grazie mille", ha chiuso tra gli applausi del pubblico del centrale.

Linda Noskova vince Wimbledon e fa piangere tutti: "Grazie mamma". È morta di cancro due anni fa

Le emozioni sono poi proseguite col discorso della vincitrice Noskova, che ha fatto piangere tutti sulle tribune del centrale di Wimbledon, a partire da Martina Navratilova, quando ha mandato un bacio al cielo ricordando la mamma Ivana morta di cancro due anni fa, proprio prima dell'inizio del torneo londinese cui l'allora 19enne Linda prese parte (perse al secondo turno contro Bianca Andreescu).

"C'è anche un'altra persona che vorrei ringraziare – ha detto la giovane ceca mentre gli occhi si bagnavano e la voce si spezzava – ed è mia mamma. Sicuramente non sarei qui senza di lei, grazie. Di solito non piango, questo non è normale per me. Mi sono goduta queste due settimane così tanto. Tutte le lacrime di tristezza, tutte le lacrime di gioia, tutto il sudore e il sangue versato… ne è valsa la pena. Non dimenticherò mai queste due settimane".