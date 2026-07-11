Ibrahimovic durissimo con Rudi Garcia: “Aver sostituito Courtois con Lammers è stato vergognoso”

Zlatan Ibrahbimovic che commenta i Mondiali ai microfoni di FOX Sports è stato durissimo con il Ct del Belgio autore di una scelta che è costata l’eliminazione: “Solo perché gioca nello United, mentre Penders nello Strasburgo… tutta colpa sua”

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Un intero mondiale deciso da un episodio: l'avventura del Belgio si ferma al 90° sul tiro vincente di Merino dopo la brutta respinta di Senne Lammens, subentrato a Thibaut Courtois qualche minuto prima a causa di un infortunio al quadricipite lamentato dall'estremo della nazionale belga, uscendo dal campo in lacrime. Per il dolore, certamente, ma anche per la consapevolezza che il suo cammino iridato si stava concludendo nel peggiore dei modi. Una scelta aspramente criticata da Zlatan Ibrahimovic, commentatore ai Mondiali per FOX Sports che non ha usato mezzi termini contro Rudi Garcia: "Complimenti, tutta colpa sua".

Courtois racconta cos'è accaduto in Spagna-Belgio: "Potevo restare in campo ma si era già deciso"

Col senno di poi forse era il caso di lasciare Courtois laddove era, in mezzo ai pali a difendere il sogno belga di proseguire fino in semifinale. Nel quarto contro la Spagna l'estremo che gioca nel Real Madrid era riuscito a compiere anche parate decisive frenando l'impeto avversario su un 1-1 che prevedeva il prolungamento almeno fino ai supplementari. E invece, al 70′ è stato sostituito da Lammens, per un problema muscolare che lui stesso aveva comunicato alla propria panchina: "Mi sentivo bene durante la partita, soprattutto nel secondo tempo. Ma ho effettuato due rinvii dall'area piccola e, nel secondo, ho sentito un dolore leggermente più acuto al quadricipite", ha spiegato nel post gara ritornando sull'episodio purtroppo decisivo per il Belgio.

"Avevo fatto capire che non riuscivo più a spazzare via la palla con forza, anche se avrei potuto rimanere tranquillamente in porta" ha proseguito Courtois che è entrato nel merito delle scelte poi effettuate dalla panchina e, in primo luogo, da Rudi Garcia: "Mi ha detto: ‘Se non sei al 100%, ti sostituisco'. Io ho provato a continuare ancora un po', ma lui aveva già deciso di fare il cambio. Non è un problema, perché la squadra viene prima di tutto, ovviamente", ha poi concluso ricordando la mesta uscita tra lacrime di dolore e frustrazione.

Ibrahimovic durissimo con Rudi Garcia: "Ha tutte le colpe, non si sceglie così un portiere per la Nazionale"

Tutte dichiarazioni che avvalorano le esternazioni nel post partita di Zlatan Ibrahimovic che non è stato tenero nei confronti del Ct, Rudi Garcia. Anzi. L'ex attaccante svedese, che segue i Mondiali per FOX Sports è andato dritto al punto: "Non puoi considerare Lammens un buon portiere a questo livello. È sopravvalutato. Penders è molto meglio, e tutti lo vedono. Ma lo staff tecnico belga ha gestito la situazione malissimo. È vergognoso: sì, vergogna per tutti, dal commissario tecnico della nazionale a preparatore dei portieri".

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Parole forti su cui Ibrahimovic ritorna, alzando il livello della polemica nei confronti del Ct: "Perché sostituire Courtois con Senne Lammens del Manchester United, mentre Mike Penders rimane in panchina?", ha domandato ad alta voce, dandosi subito una risposta ficcante: "È forse perché Lammens gioca nel Manchester United mentre Penders ha giocato nello Strasburgo? Non è così che si sceglie un portiere per una Nazionale, soprattutto se si guarda a quello che succede dopo".

La spiegazione di Rudi Garcia: "Chi non è al 100% con me esce sempre dal campo"

Una situazione cui è stata chiesta spiegazione al diretto interessato, Rudi Garcia che non si è tirato indietro sull'episodio, senza rispondere direttamente alle accuse: "Fa parte dello sport di livello, bisogna essere concentrati al 100% e dare il massimo per brillare. Fin dall'inizio del Mondiale, ho deciso di non schierare giocatori che non fossero al 100%. Questo vale per tutti, anche per Thibaut" ha concluso Garcia. Che ha voluto spiegare anche l'intento principale, cioè quello di "evitare di peggiorare il suo infortunio, dato che comunque non avrebbe potuto dare il massimo. Non rimpiango assolutamente questa scelta".