Spagna in semifinale ai Mondiali: Lammens sbaglia e Merino segna, Belgio sconfitto solo nel finale

Con i gol di Fabian Ruiz e Merino la Spagna batte il Belgio e si qualifica per le semifinali dei Mondiali, sfiderà la Francia.

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La Spagna è in semifinale ai Mondiali per la prima volta dopo sedici anni. I campioni d'Europa a Los Angeles hanno faticato più del previsto del Belgio, battuto 2-1 nei quarti di finale. L'incontro è stato deciso dai gol di Fabian Ruiz e Merino. Ruiz e de Ketelaere segnano nel primo tempo. All'88' Lemmens sbaglia e Merino insacca. La Spagna sfiderà la Francia in semifinale martedì 14 luglio.

Gol di Fabian Ruiz

A Los Angeles fa tanto caldo, si inizia quando in California è mezzogiorno spaccato. In tribuna una sfilza di personaggi famosi per vedere la Spagna, una delle candidate al successo finale, e il Belgio. Garcia perde Tielemans nel riscaldamento e conferma De Ketelaere centravanti. Nella Spagna è panchinaro Pedri. La partita per una ventina di minuti è bruttarella, dopo la pausa d'idratazione diventa più vivace. La Spagna fa la partita, ma fa fatica perché i Diavoli Rossi sono messi bene in campo, ma alla mezz'ora vengono traditi da Courtois, che sbaglia la respinta su Dani Olmo e permette a Fabian Ruiz di realizzare il gol dell'1-0.

Il gol di Fabian Ruiz al Belgio, che sfrutta un errore di Courtois ed è 1–0.

Pareggio di De Ketelaere

La partita sembra indirizzata, ma il Belgio non molla di un centimetro e al 40′ trova il gol del pareggio con l'atalantino De Ketelaere, che sfrutta un pallone al bacio di Castagne e insacca con un bellissimo colpo di testa. Primo gol subito ai Mondiali dalla Spagna, che dopo l'1-1 subisce il colpo. All'intervallo si torna negli spogliatoi in parità.

Courtois si fa male, entra Lammens

Nella ripresa sin dall'inizio c'è molto più brio. La Spagna fa la partita, ma non è realmente pericolosa, costringendo De la Fuente a mettere in campo Ferran Torres e Pedri. Il Belgio gioca molto bene, e ha la chance del sorpasso in due occasioni, ma Unai Simon non deve compiere miracoli. Garcia fa tre cambi, schierando pure Lukaku. Prima della pausa a metà ripresa Courtois si accascia, problema muscolare. Poco dopo lascia il posto al suo vice Senne Lammens. La Spagna fa possesso e avanza sempre più il baricentro, ma di tiro in porta non se ne vedono.

L'errore di Lammens e il gol della vittoria di Merino, 2–1 Spagna sul Belgio.

Il portiere del Belgio sbaglia e segna Merino, 2-1 Spagna

All'88' Cubarsì calcia dalla distanza, Lammens respinge come peggio non potrebbe, Merino si fionda sul pallone e non può sbagliare, ed è 2-1 per la Spagna che chiude così l'incontro, evita i supplementari e supera la paura. Spagna in semifinale, il 2-1 vale la sfida con la Francia, martedì 14 luglio. Sarà una grandissima semifinale, che fa paura sì alla Francia, battuta dalla squadra di De La Fuente sia nella semifinale degli Europei 2024 che in quella della Nations League 2025.