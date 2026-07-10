Francia in semifinale ai Mondiali, Marocco battuto: Mbappé sbaglia un rigore, poi segna e s’infortuna

Francia prima semifinalista ai Mondiali: Mbappé sbaglia un rigore ma si riscatta, Dembélé chiude il 2-0 al Marocco.

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La Francia è la prima squadra qualificata ai Mondiali. Non c'è stato niente da fare per il Marocco letteralmente dominato dalla squadra di Deschamps che ha solo fatto fatica a sbloccare il risultato. Nella ripresa ci ha pensato poi Mbappé, capocannoniere del torneo in coabitazione con Messi (8 gol), che con un gran gol ha cancellato la delusione per il rigore sbagliato nel primo tempo. Dembélé ha poi chiuso il discorso permettendo alla Francia di superare un altro ostacolo e aspettare dunque la vincente di Spagna-Belgio.

Mbappé fallisce il calcio di rigore, super Bounou

L'approccio della Francia alla partita è stato perfetto e tutto è andato esattamente come nelle aspettative. Monologo della formazione di Deschamps e Marocco costretto a provare a difendersi e ripartire. Piovono le occasioni per i Bleus che sbattono contro il solito Bounou che dopo le parate su Mbappé e Upamecano, sale in cattedra sul rigore concesso per un fallo di Mazraoui sull'attaccante del Real Madrid. Quest'ultimo, dopo un lungo check del VAR e dopo aver dovuto modificare il punto di battuta dagli 11 metri, ha calciato malissimo facendosi disinnescare dall'estremo difensore. L'ultimo brivido lo regala Digne con un tiro dalla distanza finito sulla traversa.

Mbappé deluso dopo il rigore parato da Bounou

Il riscatto di Mbappé e il raddoppio di Dembélé

Il Marocco dopo l'intervallo dà l'impressione di aver riorganizzato le idee, ma si è tratta solo di qualcosa di fugace visto che la Francia questa volta riesce a fare male. Mbappé riscatta la sua serata opaca alla grande con il gran gol che permette alla Francia di rompere l'equilibrio. Un tiro a giro chirurgico che spegne anche le polemiche marocchine per un tocco di mano in avvio d'azione. Passano pochi minuti e arriva anche il colpo del ko con Dembélé. La stella del PSG con una delle sue classiche azioni s'incunea in area e poi trova l'angolino del 2-0.

Meritato riposo dunque ora per la Francia che ora tornerà in campo il 14 luglio contro la vincente di Spagna-Belgio per la prima semifinale dei Mondiali. Una gara in cui bisognerà alzare ancora l'asticella. La speranza è quella di recuperare anche Kylian Mbappé uscito poco prima della fine e un po' dolorante alla caviglia destra dopo una brutta entrata subita.