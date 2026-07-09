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Francia-Marocco LIVE ai Mondiali 2026, diretta TV su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

La partita dei Mondiali 2026 in diretta da Boston: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Francia-Marocco, partita dei quarti dei Mondiali.

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9 Luglio 2026 , 19:00
A cura di Maurizio De Santis
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Francia-Marocco è la partita che oggi apre i quarti di finale dei Mondiali 2026. Si gioca alle 22 nell'arena di Boston, al Gillette Stadium di Foxborough. Diretta tv in chiaro gratis su Rai 1 (anche in streaming su Rai Play) e DAZN (ma solo per abbonati). Chi vince e passa il turno incrocia in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.

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Il cammino della Francia

La Francia ha chiuso in vetta il proprio girone (I) vincendo le 3 partite del gruppo. Nei sedicesimi di finale ha incrociato la Svezia (battuta 3-0) e negli ottavi il Paraguay (vittoria per 1-0). Con sette gol Mbappé è il capocannoniere della selezione.

A cura di Maurizio De Santis
19:10

Il programma delle partite dei quarti

Francia-Marocco è il primo dei match che si disputa nella programmazione dei quarti di finale. Di seguito la lista completa a partire da oggi, con indicazione di ora e dove vedere le gare:

Giovedì 9 luglio
ore 22 – Francia-Marocco: Rai e DAZN
Venerdì 10 luglio
ore 21 – Spagna-Belgio: Rai e DAZN
Sabato 11 luglio
ore 23 – Norvegia-Inghilterra: Rai e DAZN
Domenica 12 luglio
ore 3 – Argentina-Svizzera: DAZN e Rai

A cura di Maurizio De Santis
19:00

Dove vedere Francia-Marocco ai Mondiali oggi in TV su Rai e DAZN

Francia-Marocco è visibile in diretta tv, in chiaro e gratis per tutti su Rai 1 a partire dalle 22. Telecronaca affidata a Dario De Gennaro che ha accanto a sé per il commento tecnico Andrea Stramaccioni. Il match dei quarti va in onda (ma solo per abbonati) anche su DAZN, a raccontarlo è Pierluigi Pardo con Dario Marcolin seconda voce.

A cura di Maurizio De Santis
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