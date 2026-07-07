Mondiali 2026, tabellone dei quarti di finale: calendario, orari e dove vedere le partite in TV

Il calendario dei quarti di finale dei Mondiali: una partita in programma al giorno, tutte le gare saranno trasmesse da DAZN e anche in chiaro sulla Rai.

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Sono rimaste in otto a giocarsi i due posti per la finale dei Mondiali dopo un lungo percorso: nei quarti di finale il livello di difficoltà si alza e soltanto quattro nazionali potranno superare il turno e accedere alle semifinali in programma il 14 e 15 luglio. Le outsider possono ancora sognare mentre i giganti sperano di fare un passo in più verso il grande traguardo: tutte le partite di questo turno saranno trasmesse du DAZN ma anche in chiaro sulla Rai in contemporanea, con una solo sfida programmata al giorno.

Il tabellone delle partite: si inizia con Francia-Marocco

Il primo appuntamento è per giovedì 9 luglio con Francia-Marocco. I Bleus hanno superato il Paraguay con qualche difficoltà e sono attesi da una delle sorprese di questi Mondiali: la nazionale africana continua a scrivere la storia e cercherà la rivincita dopo la semifinale di Qatar 2022, dove era stata eliminata proprio dai francesi a un passo dalla finale. L'appuntamento è alle ore 22 italiane a Foxborough dove ci sarà il verdetto per decretare la prima semifinalista. Il loro cammino si intreccerà con la vincente del secondo quarto tra Spagna, che ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e Belgio, che hanno rifilato un bel poker agli Stati Uniti spazzando via ogni discussione dopo il caso Balogun: la Roja e i Diavoli Rossi si sfideranno il 10 luglio a Los Angeles.

Mbappé ha trascinato la Francia ai quarti di finale dei Mondiali

Dopo aver battuto il Brasile con una doppietta di Haaland, la Norvegia sogna in grande e lancia la sfida all'Inghilterra che in questi Mondiali vola sulle ali dell'entusiasmo, trascinata da Bellingham e Kane. Sarà soprattutto una sfida tra grandi attaccanti all'Hard Rock Stadium di Miami sabato 11 luglio alle ore 23 italiane, una notte storica per il cammino di questa competizione. L'ultimo quarto di finale si giocherà a Kansas City alle 3:00, ora italiana: nel cuore della notte le vincenti di Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia si sfideranno per l'accesso alla semifinale dove incontreranno appunto una tra Norvegia e Inghilterra.

Calendario quarti: dove e quando vederli in tv

Giovedì 9 luglio

ore 22 – Francia-Marocco: Rai e DAZN

Venerdì 10 luglio

ore 21 – Spagna-Belgio: Rai e DAZN

Sabato 11 luglio

ore 23 – Norvegia-Inghilterra: Rai e DAZN

Domenica 12 luglio

ore 3 – Argentina-Egitto/Svizzera-Colombia: DAZN e Rai