Ascolti tv ieri 6 luglio: Portogallo-Spagna fa il botto (45.8%), Tre di troppo si ferma al 10.5%
I dati Auditel degli ascolti TV di ieri, lunedì 6 luglio 2026: su Rai1 la sfida calcistica tra Portogallo e Spagna ha catalizzato l'attenzione del pubblico con uno share pari al 45.8% durante il secondo tempo: un dato impressionante ma prevedibile, visto il calibro della partita e l'orario d'inizio favorevole. Canale5 ha risposto con la commedia Tre di troppo, mentre in access prime time è andata in scena La ruota della fortuna senza Affari Tuoi. Tutti i dati della prima serata e delle altre reti generaliste.
La sfida tra i Mondiali 2026 e Tre di troppo
GLa sfida della prima serata ha visto Rai1 conquistare la vetta grazie alla diretta della partita dei Mondiali Portogallo – Spagna: nel dettaglio, il match ha registrato 7.022.000 spettatori pari al 37.8% di share nel primo tempo, per poi salire a 7.798.000 spettatori con il 45.8% di share dalle 22:07 alle 23:01. Un andamento crescente condizionato anche dalla concomitanza della fine de La ruota della fortuna in access prime time, che ha riversato il pubblico sul primo canale. Su Canale5, la pellicola diretta e interpretata da Fabio De Luigi, Tre di troppo, ha risposto con un netto di 1.496.000 spettatori con uno share del 10.5%.
La ruota della fortuna e i dati dell'access prime time
Nell'access prime time si sono accesi i consueti preserali estivi delle ammiraglie e i talk di approfondimento. L'appuntamento con La ruota della fortuna su Canale5 guidato da Gerry Scotti ha interessato 3.971.000 spettatori pari al 21.5% dalle 20:54 alle 21:46. Su Rai 1, il peso dell'assenza di Affari Tuoi è stato completamente azzerato dal big match tra Spagna e Portogallo, cominciato poco dopo le 21 nella fascia di solito dedicata al programma condotto da Stefano De Martino.
Gli ascolti TV delle altre reti generaliste
Vediamo ora l'andamento delle altre proposte sulle reti generaliste e tematiche nella prima serata di ieri:
- Rai2: La nuova puntata del docu-reality Boss in incognito ha interessato 679.000 spettatori pari al 4.7%.
- Rai3: Il programma di attualità Filorosso ha raccolto 580.000 spettatori (4.2%).
- Italia1: Il film d'azione No way up – Senza via di uscita ha intrattenuto 809.000 spettatori con il 4.8%.
- Rete4: La pellicola drammatica L'uomo che sussurrava ai cavalli ha registrato 446.000 spettatori (3.6%).
- La7: L'appuntamento culturale con La torre di Babele ha segnato 327.000 spettatori e l’1.8%.
- TV8: La commedia La rivincita delle bionde ha totalizzato 307.000 spettatori (1.9%).
- Nove: Il viaggio gastronomico di Little Big Italy ha raccolto 359.000 spettatori con il 2.2%.