Ascolti tv ieri 6 luglio: Portogallo-Spagna fa il botto (45.8%), Tre di troppo si ferma al 10.5%

Gli ascolti tv di lunedì 6 luglio. Su Rai1 il big match tra Portogallo e Spagna raggiunge uno share del 45.8% durante il secondo tempo: un dato impressionante ma prevedibile, visto il calibro della partita e l’orario d’inizio favorevole. Canale5 ha risposto con la commedia Tre di troppo, mentre in access prime time La ruota della fortuna senza Affari Tuoi.

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I dati Auditel degli ascolti TV di ieri, lunedì 6 luglio 2026: su Rai1 la sfida calcistica tra Portogallo e Spagna ha catalizzato l'attenzione del pubblico con uno share pari al 45.8% durante il secondo tempo: un dato impressionante ma prevedibile, visto il calibro della partita e l'orario d'inizio favorevole. Canale5 ha risposto con la commedia Tre di troppo, mentre in access prime time è andata in scena La ruota della fortuna senza Affari Tuoi. Tutti i dati della prima serata e delle altre reti generaliste.

La sfida tra i Mondiali 2026 e Tre di troppo

GLa sfida della prima serata ha visto Rai1 conquistare la vetta grazie alla diretta della partita dei Mondiali Portogallo – Spagna: nel dettaglio, il match ha registrato 7.022.000 spettatori pari al 37.8% di share nel primo tempo, per poi salire a 7.798.000 spettatori con il 45.8% di share dalle 22:07 alle 23:01. Un andamento crescente condizionato anche dalla concomitanza della fine de La ruota della fortuna in access prime time, che ha riversato il pubblico sul primo canale. Su Canale5, la pellicola diretta e interpretata da Fabio De Luigi, Tre di troppo, ha risposto con un netto di 1.496.000 spettatori con uno share del 10.5%.

La ruota della fortuna e i dati dell'access prime time

Nell'access prime time si sono accesi i consueti preserali estivi delle ammiraglie e i talk di approfondimento. L'appuntamento con La ruota della fortuna su Canale5 guidato da Gerry Scotti ha interessato 3.971.000 spettatori pari al 21.5% dalle 20:54 alle 21:46. Su Rai 1, il peso dell'assenza di Affari Tuoi è stato completamente azzerato dal big match tra Spagna e Portogallo, cominciato poco dopo le 21 nella fascia di solito dedicata al programma condotto da Stefano De Martino.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora l'andamento delle altre proposte sulle reti generaliste e tematiche nella prima serata di ieri: