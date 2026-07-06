Ascolti TV ieri 5 luglio, vincono i Mondiali (42%), Racconto di una notte (12.4%): Scotti batte De Martino in replica
Gli ascolti TV di ieri, domenica 5 luglio. A tenere banco sono stati i Mondiali che ormai si avviano alle fasi conclusive. Rai1 ha lasciato spazio alla partita Brasile – Norvegia. Canale5 ha proposto la serie turca Racconto di una notte. Interessante la sfida dell'access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Rai1 ha proposto una replica di Affari tuoi, mentre Canale5 il consueto appuntamento con La ruota della fortuna.
La partita Brasile – Norvegia fa il boom di ascolti e batte Canale5
La sfida della prima serata: i Mondiali contro la serie turca. Rai1 ha lasciato spazio alla partita di calcio valida per i Mondiali Brasile – Norvegia. Il match si è concluso con la vittoria della Norvegia per 1-2 e ha ottenuto risultati record. La partita è stata seguita da 5.737.000 spettatori pari al 42% di share. Canale5 ha provato a contrastare l'evento sportivo con una nuova puntata di Racconto di una notte. La serie turca, però, si è fermata a 1.580.000 spettatori con il 12.4% di share.
La sfida dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna
Nell'access prime time, il programma dei pacchi condotto da Stefano De Martino è andato in onda in replica. La puntata che risaliva allo scorso marzo è stata seguita da 3.050.000 spettatori con il 20.5% di share. Ha vinto Canale5. La rete ha trasmesso una nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui che ha interessato 3.717.000 spettatori pari al 24.8%.
Gli ascolti TV delle altre reti generaliste
Vediamo la programmazione e i dati delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie Elsbeth che ha interessato 456.000 spettatori con il 3.3% di share. Rai3 ha proposto Presa Diretta. Il programma condotto da Riccardo Iacona ha registrato 790.000 spettatori pari al 5.3% di share. Italia1 ha intrattenuto con La rivolta delle ex. Il film con Matthew McConaughey, Jennifer Garner e Michael Douglas è stato seguito da 692.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rete4 in onda Delitti ai Caraibi – Una fan accanita. La serie ha raccolto 392.000 spettatori con il 2.7% di share. Su Tv8 la replica di Italia's Got Talent ha interessato 373.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove lo show di Aldo, Giovanni e Giacomo ha raccolto 351.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 House of Trump è stato seguito da 401.000 spettatori con il 2.6% di share.