Ascolti TV ieri 5 luglio, vincono i Mondiali (42%), Racconto di una notte (12.4%): Scotti batte De Martino in replica

Gli ascolti TV di domenica 5 luglio. Rai1 ha trasmesso la partita dei Mondiali Brasile – Norvegia e ha vinto con il 42% di share. Canale5 in calo con la soap turca Racconto di una notte. In access prime time, la replica di Affari tuoi di Stefano De Martino contro una nuova puntata de La ruota della fortuna.

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Gli ascolti TV di ieri, domenica 5 luglio. A tenere banco sono stati i Mondiali che ormai si avviano alle fasi conclusive. Rai1 ha lasciato spazio alla partita Brasile – Norvegia. Canale5 ha proposto la serie turca Racconto di una notte. Interessante la sfida dell'access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Rai1 ha proposto una replica di Affari tuoi, mentre Canale5 il consueto appuntamento con La ruota della fortuna.

La partita Brasile – Norvegia fa il boom di ascolti e batte Canale5

La sfida della prima serata: i Mondiali contro la serie turca. Rai1 ha lasciato spazio alla partita di calcio valida per i Mondiali Brasile – Norvegia. Il match si è concluso con la vittoria della Norvegia per 1-2 e ha ottenuto risultati record. La partita è stata seguita da 5.737.000 spettatori pari al 42% di share. Canale5 ha provato a contrastare l'evento sportivo con una nuova puntata di Racconto di una notte. La serie turca, però, si è fermata a 1.580.000 spettatori con il 12.4% di share.

La sfida dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Nell'access prime time, il programma dei pacchi condotto da Stefano De Martino è andato in onda in replica. La puntata che risaliva allo scorso marzo è stata seguita da 3.050.000 spettatori con il 20.5% di share. Ha vinto Canale5. La rete ha trasmesso una nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui che ha interessato 3.717.000 spettatori pari al 24.8%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo la programmazione e i dati delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie Elsbeth che ha interessato 456.000 spettatori con il 3.3% di share. Rai3 ha proposto Presa Diretta. Il programma condotto da Riccardo Iacona ha registrato 790.000 spettatori pari al 5.3% di share. Italia1 ha intrattenuto con La rivolta delle ex. Il film con Matthew McConaughey, Jennifer Garner e Michael Douglas è stato seguito da 692.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rete4 in onda Delitti ai Caraibi – Una fan accanita. La serie ha raccolto 392.000 spettatori con il 2.7% di share. Su Tv8 la replica di Italia's Got Talent ha interessato 373.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove lo show di Aldo, Giovanni e Giacomo ha raccolto 351.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 House of Trump è stato seguito da 401.000 spettatori con il 2.6% di share.