Ascolti tv di ieri 3 luglio: vince Scusate se esisto (16.2%), resta stabile L’Erede (13.3%)

Gli ascolti tv di venerdì 3 luglio. Su Rai1 sono andati in onda i Sedicesimi di Finale per la Coppa del Mondo 2026, mentre su Canale 5 L’Erede. Tutti i dati Auditel.

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Gli ascolti tv di venerdì 3 luglio 2026. Il pubblico ha potuto scegliere tra sport, intrattenimento, film e serie televisive. Su Rai1, è andato in onda il film Scusate se esisto, con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Su Canale 5, invece, spazio alle nuove puntate della serie L'Erede. Nell'access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.

La prima serata tra film su Rai1 e la fiction su Canale 5

Gli italiani dimostrano di essere un popolo profondamente legato al calcio e, infatti, pur non essendoci la nazionale ai Mondiali, le partite giocate finora sono state seguitissime. Nella serata di ieri, però, prima di poter assistere ai Sedicesimi di Finale tra Argentina e Capo Verde in seconda serata, su Rai1 è andato in onda il film Scusate se esisto, con Paola Cortellesi e Raoul Bova, che riscosse un grande successo nelle sale, quando uscì dodici anni fa. Il film vince la prima serata con 2.114.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5, invece, un nuovo appuntamento con L'Erede, la nuova fiction turca che ha incuriosito una buona parte del pubblico Mediaset, la puntata ha conquistato 1.549.000 spettatori con uno share del 13.3%.

Salta Affari Tuoi, nessuna sfida nell'access prime time

Per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio, è spesso saltato il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Ma il game show condotto da Stefano De Martino è tornato in onda, conquistando 3.258.000 spettatori e il 21.9% di share. Programmazione invariata su Canale 5, dove invece La Ruota della Fortuna continua a mietere successi, interessando il pubblico ormai appassionato al gioco condotto da Gerry Scotti, che raggiunge 3.747.000 spettatori pari al 24.9% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Noi è la scelta di 363.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia1 Sarabanda Celebrity attira l'attenzione di 935.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Rai3 Il mio giardino persiano è stato visto da 791.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.019.000 spettatori e il 9.7% di share. Su La7 Il verdetto è stato la scelta di 390.000 spettatori e il 3.1% di share. Su Tv8 I delitti del BarLume – La girata segna 310.000 spettatori e il 2.4% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza registra 484.000 spettatori con il 3.6% di share.