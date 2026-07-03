Ascolti tv di ieri 2 luglio: Spagna-Austria sbanca e sfiora il 29%, bene l’esordio di Battiti Live (19.1%)

Gli ascolti tv di giovedì 2 luglio. Su Rai 1 la partita Spagna-Austria dei Mondiali 2026 catalizza l’attenzione del pubblico, ma l’esordio su Canale 5 di Battiti Live riesce a difendersi egregiamente dall’evento sportivo. In access prime time, La ruota della fortuna senza la concorrenza di Affari Tuoi, che torna domani.

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Gli ascolti tv di ieri giovedì 2 luglio. La prima serata ha visto i Mondiali di calcio 2026 su Rai1 dominare nettamente gli ascolti con il match Spagna – Austria, confermando il forte interesse del pubblico per la fase a eliminazione diretta. Ottimo esordio in contrapposizione su Canale 5 per la nuova edizione di Tim Battiti Live condotta da Ilary Blasi, che riesce a difendersi egregiamente dal colosso sportivo superando la soglia dei 2 milioni di spettatori. In access prime time La ruota della fortuna beneficia della mancanza di Affari Tuoi e continua a correre contro il traino calcistico di Rai1, registrando ottimi numeri.

Chi ha vinto tra i Mondiali 2026 e Tim Battiti Live

Gli ascolti tv di giovedì 2 luglio confermano il monopolio del grande calcio, ma evidenziano anche l'ottima tenuta dello show musicale Mediaset, capace di ritagliarsi una fetta di pubblico importantissima nonostante la concorrenza interna. Su Rai1 è stata trasmessa la partita dei Mondiali di calcio Spagna – Austria, valevole per i sedicesimi di finale: il match ha vinto la serata collezionando 4.566.000 spettatori pari al 28.9% di share dalle 21 alle 22:58. Canale5 risponde però benissimo con il debutto musicale di Tim Battiti Live, che quest'anno vede Ilary Blasi condurre insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia: lo show ha raccolto ben 2.072.000 spettatori con uno share del 19.1% dalle 21:50 alle 00:50. Si tratta di un risultato strategico molto positivo per Mediaset: la partenza posticipata rispetto al calcio e la lunga durata del programma hanno permesso alla rete di intercettare il pubblico in uscita da Rai1 dopo il fischio finale, facendo impennare lo share in seconda serata.

L'access prime time: La Ruota della fortuna senza Affari Tuoi

Nell'access prime time di ieri, Rai1 ha visto la conclusione del Tg1 e il rapidissimo collegamento pre-partita per lasciare spazio al fischio d'inizio di Spagna-Austria alle 20:30. Su Canale5, La ruota della fortuna estiva con Gerry Scotti e Samira Lui ha difeso brillantemente il proprio presidio, incollando davanti al video 4.402.000 spettatori pari al 26.7% dalle 20:54 alle 21:45.

Le altre reti generaliste

Vediamo cosa hanno proposto le altre reti generaliste nel resto del palinsesto serale. Su Rete4 il grande classico Il bisbetico domato difende la sua fetta di pubblico con 631.000 spettatori (4.6%), mentre su Italia1 tiene banco l'action movie con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (656.000 spettatori con il 4.8%). Su Rai2 il film in prima visione tv La ragazza che ho sempre desiderato ha appassionato 722.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rai3 i viaggi documentaristici di Overland hanno registrato 627.000 spettatori (4.4%). Spazio all'attualità su La7, dove lo Speciale Piazzapulita con Corrado Formigli ha segnato invece 509.000 spettatori e il 3.3%. Infine, per quanto riguarda i canali nativi digitali, su Tv8 il docu-reality Quattro matrimoni ha ottenuto 420.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 355.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio. Sul Nove La Corrida raduna 257.000 spettatori con il 2.3%.