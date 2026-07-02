Ascolti tv 1 luglio: Temptation Island in leggero calo (26.6%), i Mondiali al 28.9%

I dati Auditel di ieri, mercoledì 1 luglio. La seconda puntata di Temptation Island cresce nel numero di spettatori netti rispetto al debutto, pur cedendo un punto percentuale di share a causa della forte concorrenza dei Mondiali su Rai 1. Su Rai 3 l’ultimo appuntamento di Chi l’ha visto? fa il 7.7%.

I dati Auditel degli ascolti TV di ieri, mercoledì 1 luglio. La prima serata offre la sfida tra la seconda puntata di Temptation Island 2026 su Canale 5 e la partita dei Mondiali Belgio – Senegal su Rai 1, che ha visto la vittoria del calcio. Su Rai 3 l'ultimo appuntamento con Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?.

I dati di Temptation Island contro i Mondiali e Chi l'ha visto?

Gli ascolti TV di ieri, mercoledì 1 luglio. La prima serata è stata caratterizzata dal secondo appuntamento con Temptation Island 2026 su Canale 5, che ha registrato 3.819.000 spettatori con uno share del 26.6% dalle 21:33 alle 00:26: il reality di Filippo Bisciglia cresce nel numero di spettatori netti rispetto al debutto (quando erano 3.569.000), pur cedendo un punto percentuale di share a causa della forte concorrenza dei Mondiali su Rai 1, che hanno ampliato la platea televisiva della serata. Rai 1 ha infatti vinto la sfida rispondendo con il grande calcio internazionale, trasmettendo il match dei Mondiali Belgio – Senegal (3.686.000 spettatori pari al 28.9% di share dalle 22 alle 00:49). Su Rai 3 spazio invece alla cronaca e ai casi di scomparsa con l'ultima puntata di Chi l'ha visto? condotta da Federica Sciarelli: 1.169.000 spettatori (7.7%).

I dati dell'access prime time: Affari Tuoi contro La ruota

In access prime time, la sfida ha visto regolarmente in onda su Canale 5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, che ha registrato 4.092.000 spettatori pari al 23.6%, mentre su Rai 1 la striscia di Affari Tuoi ha ottenuto 3.913.000 spettatori (22.9%) dalle 20:37 alle 21:34.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora come si sono spartite il resto del pubblico le altre reti generaliste nella serata di ieri: