Antonio si commuove ad Affari Tuoi: “Non siamo riusciti a fare il viaggio di nozze” e accetta l’offerta del Dottore

Antonio dalla Basilicata ad Affari Tuoi porta avanti una bella partita, ma davanti all’offerta del Dottore non riesce a dire no, desiderando di poter fare anche il viaggio di nozze che ancora non ha fatto con la sua Carmen.

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Protagonista della puntata di Affari Tuoi di mercoledì 1° luglio è Antonio da un paesino in provincia di Matera, in Basilicata, ed è un incastonatore. Ad accompagnarlo c'è la moglie Carmen, proprietaria di un centro estetico. Si sono conosciuti anni fa a teatro, dopo essersi persi di vista, poi, si sono incontrati di nuovo per poi sposarsi. Il jackpot di Gennarino di stasera è di 4mila euro.

La partita di Antonio dalla Basilicata

La partita inizia con la conduzione di Herbert Ballerina, incitato da Stefano De Martino e si parte con i primi sei tiri, vanno via i pacchi da 200, quello con l'esibizione di Martina Miliddi e 100mila euro, perdendo così l'opportunità di vincere un pacco blu. Antonio, purtroppo, scova il pacco nero che conteneva anche una bella cifra. Arriva la prima chiamata del Dottore che propone alla coppia 25mila euro che, però, i due rifiutano. Riprendono, quindi, a tirare e beccano i pacchi da 20 euro, 15mila euro e infine da zero euro. Il Dottore propone un cambio, ma i due rifiutano e il primo tiro dopo la proposta del Dottore, sottrae alla coppia 75mila euro. Con il tiro successivo vanno via anche i 30mila euro.

Il Dottore propone un'offerta da 25mila euro, ma i due rifiutano ancora. Scovano il pacco con 10 euro. Con la sua chiamata il Dottore propone un cambio, ma Antonio rifiuta. Carmen chiama il pacco e scova un altro blu, ma il destino vuole metterli nuovamente alla prova e si giocano a carte la prossima mossa: si tratta di un cambio, che però la coppia rifiuta ancora. Si apre il pacco della new entry, che aveva pescato i 20mila euro. Il Dottore stavolta propone 33mila euro, una cifra leggermente più alta: "È difficile, non lo so. Lei da poco si è aperta uno studio, io vorrei aprire il mio, noi non abbia fatto il viaggio di nozze, mi piace rischiare, quando hai qualcosa in mano è diversa la situazione". Antonio rifiuta e prosegue con due tiri, nel primo trova Gennarino, ma nel secondo 50mila euro.

Le riflessioni di Antonio che accetta l'offerta del Dottore

La puntata arriva verso la fine, con due pacchi rossi: 300mila e 10mila euro, infine 1 euro. Il Dottore offre 50mila euro e Antonio riflette: "Noi cerchiamo di fare tutto con le nostre forze, non ti cambia niente, non ti cambia la vita, ma ti aiuta a fare tutte le piccole cose che non riusciamo a fare". Dopo tante tribolazioni, Antonio accetta, nel suo pacco c'erano 300mila euro.