Isabel piange ad Affari Tuoi: “Non volevo venire, ho perso il mio cane poco fa”, e torna a casa senza soldi

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 16 luglio, Isabel dalla Valle D’Aosta non riesce a trattenere la commozione parlando della perdita della sua cagnolina Bijoux: “Quest’occasione per me è stata un modo per elaborare il dolore”. Alla fine, però, perde tutto anche alla Regione Fortunata.

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Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 16 luglio, la partita di Isabel dalla Valle D'Aosta che racconta il dolore per la perdita della sua cagnolina Bijoux. Ha 34 anni e lavora come insegnante di sostegno, ama andare a camminare in montagna e ioca insieme al papà Elio con il pacco numero 12.

La partita di Isabel insieme al papà Elio

La partita di Isabel comincia benissimo perché scova l'invenzione di Herbert Ballerina. Grazie al fatto di aver trovato tre pacchi blu nelle prime tre mosse, la pacchista riesce a portarsi a casa una Opel Astra: un'auto che andrà a sostituire quella di sua mamma, visto che papà Elio l'aveva rotta da poco, per errore, facendo retromarcia. La batosta arriva poco dopo, quando sfuma il premio da 300mila euro. Il Dottore offre 20mila euro ma il papà le consiglia di proseguire, la donna lo segue: "Questa deve essere un'avventura, ci sono dei progetti, però ora è presto", e rifiuta. Nel pacco nero, stasera, c'erano solo 5 euro e in studio si fa festa.

Il siparietto con Lupo e Thanat

Colpo di scena quando Isabel fa una richiesta speciale a Lupo e Thanat, che recitano il mantra di coppia: il simpatico sortilegio non ha l'effetto sperato, visto che nel pacco 15 ci sono 75mila euro. "Questa è la prova di quanto siete inutili", commenta scherzosamente Stefano De Martino. Il Dottore offre il cambio, ma Elio fa riflettere Isabel: se cambia ora, essendoci molti più blu in gioco, il rischio di beccarne uno è troppo alto. La donna però fa di testa sua e accetta, scambiando il 12 con l'11. Scopre che il suo pacco originario conteneva 0 euro.

Il finale di partita di Isabel che va alla Regione Fortunata

Arrivata ai tiri finali, Isabel decide di tirare le somme della sua esperienza, confessando di aver da poco vissuto un lutto. "All'inizio, non volevo venire. Poco prima di venire qui ho perso la mia cagnolina Bijoux. Quest'occasione per me è stata un modo per staccare ed elaborare il mio dolore in maniera diversa", spiega, non riuscendo a trattenere la commozione. Alla fine, va alla Regione Fortunata e punta su Liguria e Calabria. Purtroppo, torna a casa a mani vuote: la scelta giusta erano le Marche.