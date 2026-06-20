Affari tuoi di stasera, Sara perde tutto: Herbert balla e una pacchista non riesce a parlare dalle risate

Affari tuoi di stasera, sabato 20 giugno. Partita sfortunata per Sara dalla Liguria. Stefano De Martino ha commentato sconsolato: “La fortuna non è passata da qui”. Momento di ilarità quando una pacchista, dopo avere visto Herbert Ballerina danzare, non riusciva più a parlare dalle risate.

La puntata di Affari tuoi di stasera, sabato 20 giugno

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Nella puntata di Affari tuoi di stasera, sabato 20 giugno, ha giocato Sara dalla Liguria con il pacco numero 8. La concorrente è originaria di Genova, ha 34 anni ed è un'impiegata amministrativa del Policlinico di Genova. Da quindici anni è fidanzata con Cristiano. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatta accompagnare dal fratello Davide, che nella vita fa lo chef. La partita è stata sfortunata dall'inizio alla fine. Nessun guizzo che lasciasse intuire un'inversione di rotta. Stefano De Martino ha commentato sconsolato: "La fortuna non è passata da qui". La puntata, tuttavia, è stata caratterizzata anche da un momento di ilarità. Una delle pacchiste, dopo avere visto Herbert Ballerina danzare, non riusciva più a parlare dalle risate.

Affari tuoi di sabato 20 giugno, la partita di Sara dalla Liguria

La partita di Sara ha avuto inizio in modo decisamente bizzarro. Prima è uscito il pacco da zero euro, ma subito dopo quello da 200mila euro. Dopo i primi sei tiri, il Dottore ha tentato di strappare alla concorrente il pacco numero 8 con un cambio. Ma Sara ha preferito tenerlo. Poi la batosta con il tiro da 300mila euro, seguito da quello da 30mila euro. Non sorprende, quindi, che la prima offerta del Dottore sia stata decisamente bassa: 15mila euro. I tre tiri successivi hanno decimato ulteriormente il tabellone.

Quanti soldi ha vinto Sara: ha cambiato tre pacchi blu e non ha vinto niente

Sara è riuscita a salvare solo tre pacchi rossi: 10mila, 50mila e 100mila euro. Il Dottore, ancora una volta, ha offerto il cambio e stavolta la concorrente ha deciso di lasciare andare il pacco numero 8 per il pacco numero 5. Ha fatto bene perché nel pacco numero 8 c'erano solo 10 euro. L'offerta del Dottore, comunque, non si è schiodata dai 15mila euro. Con l'uscita di scena dei 50mila euro la partita è sembrata compromessa.

Sara ha accettato il cambio ed è andata in cerca dei 100mila euro ancora in palio. Ha lasciato il pacco numero 5 per il pacco 2. Ma la situazione è precipitata quando ha pescato i 100mila euro: "È finito tutto, lo sapevo", ha commentato. Il pacco 2 era il pacco Ballerina, dunque quello associato a Martina Miliddi. Sara e Davide hanno tentato di indovinare la Regione Fortunata. Hanno scelto la Campania per 100mila euro e l'Emilia Romagna per 50mila euro: "Mi dispiace andare via così con la regione fortunata. Non siamo mai stati fortunati. Abbiamo altre fortune, come la salute". Purtroppo la regione giusta era il Veneto.

Herbert Ballerina balla e la pacchista non riesce a smettere di ridere

La concorrente della Campania dopo essersi ricomposta

Come sempre, all'inizio della puntata, c'è stata la presentazione di Herbert Ballerina: "Scrivo canzoni sui nei perché sono un neomelodico". Quanto alla sua invenzione, invece, stavolta ha pensato a chi ha fame in autostrada: "Ho inventato una macchina che cuoce la carne. Un modo per avere la griglia nella macchina, si chiama auto-grill".

Maria Vittoria dalla Campania non riesce a parlare dalle risate

Piccola pausa obbligata quando Sara ha chiamato il pacco numero 20 della Campania. La pacchista Maria Vittoria, infatti, non riusciva a dire il suo nome perché stava ridendo. Stefano De Martino si è avvicinato a lei e ha ipotizzato quale fosse il motivo: "Quando Herbert balla provoca questo effetto". Maria Vittoria ha confermato: "Fa una certa sensazione, particolare". Il comico ha concluso: "Stanno dando la colpa a me per delle cose che fanno loro".