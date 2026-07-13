Affari tuoi, Serena accetta il cambio e scoppia a piangere: “I soldi aiuterebbero, vorremmo aprire una carrozzeria”

Nella puntata di Affari tuoi in onda domenica 12 luglio ha giocato Serena dalla Basilicata. Una partita sfortunata, compromessa da un cambio fatto all’ultimo minuto. La concorrente sognava di aiutare il suo compagno ad aprire una carrozzeria. Purtroppo è andata male.

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Nella puntata di Affari tuoi di domenica 12 luglio ha giocato Serena dalla Basilicata con il pacco numero 10. Originaria di Tursi in provincia di Matera ha raccontato: "Nella vita faccio la mamma di Daniela Sophie, che ha 2 anni e mezzo". Il suo compagno è un carrozziere che sta avviando una carrozzeria, dunque i soldi farebbero comodo. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatta accompagnare dalla sorella Giovanna, anche lei ha una bimba che si chiama Anita. Purtroppo la partita è andata male. La concorrente non è riuscita a realizzare l'obiettivo di portare una bella somma a casa per potere aiutare la sua famiglia.

Affari tuoi del 12 luglio, la partita di Serena dalla Basilicata

La partita di Serena ha avuto inizio con un colpo di fortuna. La concorrente, infatti, ha pescato il pacco di Gennarino e ha avuto diritto a 6mila euro. Tuttavia, la Dea Bendata le ha tenuto la mano per poco. Serena, subito dopo, ha aperto i pacchi che contenevano 200mila e 300mila euro. Il Dottore, per iniziare, ha offerto un cambio che la concorrente ha preferito rifiutare. La spirale negativa è proseguita con l'uscita di scena dei 100mila euro. Il podio, dunque, ne è uscito completamente disintegrato a pochi minuti dall'inizio della puntata. La prima offerta del Dottore si è fermata a 10mila euro. Serena ha spiegato: "Mi farebbe piacere vincere qualcosa. Sono venuta qui per giocare, per fare un'esperienza personale. Quindi vado avanti".

Quanti soldi ha vinto Serena: 6200 euro grazie a Gennarino

Serena non ha perso il suo ottimismo. Ha continuato a giocare ed è arrivata alle fasi finali con due pacchi blu (50 e 200 euro) e due pacchi rossi (30mila e 50mila euro). A questo punto il Dottore ha offerto un cambio e la concorrente ha accettato. Ha lasciato il pacco 10 e ha preso il numero 16. Ha fatto benissimo perché il suo pacco conteneva 50 euro. La concorrente, poi, è scoppiata a piangere quando Stefano De Martino le ha chiesto di spiegare il significato del numero 17, pacco che non aveva ancora aperto: "Il 17 è legato a una data che non ci piace", ha commentato ma ha preferito non entrare nei dettagli. Quando il Dottore le ha offerto il cambio, è crollata di nuovo. Tra le lacrime ha spiegato:

Stiamo aprendo la carrozzeria. Mancano gli ultimi dettagli, siamo agli sgoccioli, con tutte le forze del mio compagno. Vincere 50mila euro aiuterebbe. Abbiamo fatto tutto con le nostre mani, senza l'aiuto di nessuno. Lo farei per lui, per nostra figlia. Penso ai miei genitori che hanno dedicato tutta la vita sempre e solo al lavoro. Non so che fare. Quel 17 è una data spiacevole, ma ultimamente mi torna spesso in mente.

Così, alla fine ha lasciato il pacco 16 e ha preso proprio quel numero che la spaventava, il 17. Purtroppo ha ceduto i 50mila euro che erano nel suo pacco per prendere i 200 euro del pacco 17.

Stefano De Martino ed Herbert Ballerina si punzecchiano

Herbert Ballerina, dopo essersi presentato con una delle sue battute, ha causato la reazione di Stefano De Martino: "Stiamo per togliere il disturbo, queste sono puntate bonus, ve le stiamo regalando, non potete pretendere chissà che. Fa caldo, ormai siamo arrivati". Come ogni domenica, la puntata ha previsto un passo a due tra Herbert e Martina Miliddi. L'ultimo della stagione, con grande sollievo da parte del comico. Nella puntata del 12 luglio hanno danzato insieme sulle note di Y.M.C.A. dei Village People. Herbert ha protestato: "Gennarino prende più di me". Pronta la replica di Stefano De Martino: "Un cane attore prende più di un attore cane".