Stefano De Martino cade in diretta ad Affari tuoi, Herbert Ballerina si preoccupa: “Ti sei fatto male?”

Nella puntata di stasera di Affari tuoi, Stefano De Martino è caduto rovinosamente. Il conduttore stava danzando con Herbert Ballerina quando il comico lo ha travolto. Protagonista della partita di domenica 14 giugno Margot dalla Valle d’Aosta che ha vinto 32mila euro.

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Nella puntata di Affari tuoi di domenica 14 giugno ha giocato Margot dalla Valle d'Aosta con il pacco numero 6. La concorrente viene da Aosta, ha 24 anni e nella vita fa l'educatrice di sostegno. Studia Scienze della Formazione Primaria. Stefano De Martino le ha chiesto quale sia il suo sogno. Margot non ha avuto dubbi: "Diventare maestra e stare a contatto con le persone". Si è fatta accompagnare dal padre Aurelio, che ha 57 anni e fa il geometra. Margot ha anche due fratelli gemelli. La puntata, che si è conclusa con una inaspettata vincita da parte della concorrente, è stata anche caratterizzata dalla caduta di Stefano De Martino a causa di Herbert Ballerina.

Herbert Ballerina fa cadere Stefano De Martino

Herbert Ballerina, nella puntata di domenica 14 giugno, si è presentato come un commerciante nel settore degli agrumi e "un noto limonatore". Stefano De Martino ha commentato avvilito: "Sempre più in basso". Momento imbarazzante quando il conduttore e il comico si sono impelagati nel detto: "Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa". De Martino ha chiesto a Ballerina se con questo caldo la capra riesca a campare meglio sopra o sotto la panca. E lui ha replicato: "La capra ha la pelliccia e ha caldo dappertutto. Va rasata". Stefano è scoppiato a ridere. Ma la situazione è precipitata, letteralmente, quando il comico è stato protagonista di un passo a due con Martina Miliddi. Nella danza, ispirata a Zorro, si è lanciato anche Stefano De Martino. Dopo un duello con la spada, il conduttore è caduto trascinato da Herbert: "Mi hai fatto cadere a terra", ha esclamato Stefano. E Herbert si è preoccupato per lui: "Ti sei fatto male?". Per fortuna, niente di grave.

Affari tuoi di domenica 14 giugno, la partita di Margot dalla Valle d'Aosta

La partita di Margot è iniziata malissimo. Il primo pacco a fare capolino è stato quello dei 100mila euro, seguito da 50mila euro e da 20mila euro. Insomma, sin da subito il tabellone è apparso decimato. La prima offerta del Dottore è stata tutto sommato anche troppo generosa: 30mila euro. Margot e il padre Aurelio hanno deciso di continuare a giocare. Ma la situazione, come facilmente intuibile, è solo peggiorata. Fuori anche i 30mila euro e i 75mila euro. L'offerta del Dottore è calata a 20mila euro. Anche in questo caso, la pacchista ha preferito continuare a sognare di appropriarsi di uno dei premi più alti ancora in palio.

Quanti soldi ha vinto Margot: 32mila euro per la concorrente

Margot dalla Valle d’Aosta

La partita si è fatta più complessa quando Margot ha pescato i 300mila euro. L'offerta del Dottore ha continuato a precipitare: 15mila euro, poi 10mila euro. La concorrente è arrivata alle battute finali con 15mila euro e il pacco nero. Il Dottore, allora, ha deciso di offrirle 30mila euro grazie alla presenza del pacco nero che rappresenta un'incognita nel gioco. Margot non se l'è sentita di rifiutare: "Sono soldi importanti". E dunque, si è portata a casa non solo i 30mila euro, ma anche i 2mila euro per avere trovato Gennarino tra i primi pacchi. Insomma, una partita apparentemente disastrosa ma che è cambiata negli ultimi istanti. Nel pacco di Margot c'erano 15mila euro. Ha fatto benissimo ad accettare l'offerta del Dottore.