Anna Lidia si commuove ad Affari Tuoi ricordando la mamma scomparsa: “Ho pensato volesse darmi un segno” e vince
Protagonista della puntata di venerdì 17 luglio di Affari Tuoi è Anna Lidia, da Atri, in provincia di Teramo in Abruzzo. Fa la personal trainer e lavora nella palestra di suo papà, ad accompagnarla c'è suo fratello Davide, che lavora in banca, ma anche lui si definisce molto sportivo. Il jackpot di Gennarino stasera è di tremila euro.
L'inizio della partita e il mantra con Lupo, Thanat ed Herbert
La partita inizia con i primi sei tiri e viene aperto subito il pacco da 15mila euro, che elimina all'istante la possibilità di vincere un Opel Astra per la pacchista abruzzese. Si aprono poi i pacchi da 10mila e 100mila euro. Finalmente un blu con 50 euro, ma vanno via anche i 50mila euro. Ultimo tiro è da 20 euro. La prima chiamata del Dottore porta ad un'offerta da 27mila euro: "Ringrazio il Dottore, ma io sono qui per giocare" dice Anna Lidia rifiutando l'offerta. Con i tiri successivi vanno via subito 300mila euro.
È il momento di attivare il mantra, ma è un mantra speciale, visto che la pacchista chiede che a farlo siano Lupo, Thanat ed Herbert Ballerina. Un momento che apre a un siparietto vero e proprio con i tre al centro della scena a pronunciare le parole del mantra, diretti verso il pacchista indicato da Anna Lidia. Ma non riescono a trovare il modo di comunicare la notizia: "Ma sembra che non abbiate mai visto una puntata di questo programma" dice De Martino
Il finale della partita di Anna Lidia
Vanno via i 75mila euro, ma la personal trainer trova l'invenzione di Herbert che è Suonare a Orecchio. Arriva la chiamata del Dottore con la proposta di cambio e Anna Lidia dopo un attimo di titubanza accetta. Nel pacco che aveva pescato c'era Gennarino. Continuano i pacchi blu trovando i 200 euro e anche Ballerina, con l'esibizione di Martina Miliddi. Vengono scovati il Pacco Nero che, però, conteneva 75mila euro. La partita si fa interessante con tre blu e tre rossi. Ma il Dottore chiama e offre 20mila euro per un tiro: "Ci sono altri pacchi che vorrei aprire, quindi ringrazio ma rifiuto l'offerta" dice Anna Lidia, che propone al fratello di pensare al tiro insieme. Purtroppo beccano i 200mila euro. Il Dottore propone un cambio e Anna Lidia accetta, cambiando il suo pacco. Trova però il pacco con 20mila e ora il finale è tra un pacco con 100 e uno con 30mila euro. Il Dottore fa la sua ultima mossa, propone 15mila euro da giocarsi a carte. "Sono il più riflessivo dei due, quindi avrei accettato i 15mila però, ora, penso che sarei più contento se sapessi di aver giocato fino in fondo". De Martino quindi chiede il perché siano rimasti con quei numeri e Anna Lidia spiega:
Noi abbiamo perso nostra madre, il 9 è il giorno in cui è venuta a mancare, da quel giorno il 9 mi segue ovunque vado. Ho fatto questo ragionamento, nel 15 che era il suo compleanno c'erano zero euro, e quindi ho pensato che mi stesse dicendo di lasciarlo andare.
La sua intuizione si era rivelata giusta, nel pacco numero 8 che poi aveva cambiato per la seconda volta, c'erano ben 30mila euro.