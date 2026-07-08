Affari Tuoi perde Gennarino dalla prossima edizione, l’addestratore: “Non sopporterebbe il trasferimento”

Affari Tuoi si trasferisce a Milano dalla prossima edizione e in studio non ci sarà più Gennarino, la mascotte del programma. A Fanpage.it, l’addestratore Massimo Perla ha spiegato perché: “Ha 13 anni e mezzo, portarlo in un’altra città è complicato”.

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Cambiamenti in arrivo ad Affari Tuoi nella prossima edizione, in partenza domenica 6 settembre su Rai1. Alla conduzione è confermato Stefano De Martino, affiancato da Herbert Balerina, ma in studio mancherà la mascotte Gennarino, il cane più famoso della tv, a cui il pubblico si era affezionato puntata dopo puntata. A confermarlo a Fanpage.it il noto dog trainer Massimo Perla, addestratore di diversi cani in ambito cinematografico, tra cui lo stesso Gennarino. Previsto anche un cambio di ‘location' per il programma, che lascerà Roma per trasferirsi negli studi Rai di Milano.

Gennarino lascia Affari Tuoi: "Ha 13 anni e mezzo, portarlo a Milano è complicato"

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, Herbert Ballerina ha raccontato alcune delle novità della prossima edizione di Affari Tuoi, anticipando l'uscita di scena di Gennarino: "Ci trasferiamo al nord. Gennarino non c'è perché è in pensione, una pensione per cani". Fanpage.it ha contattato il dog trainer Massimo Perla, che si era occupato dell'addestramento di Seven (vero nome di Gennarino) e di diversi altri cani dello spettacolo, confermando la notizia: "Non ci sarà perché ha 13 anni e mezzo. Farlo andare fino a Milano, tre giorni a settimana per le registrazioni, diventa complicato". Il pubblico dovrà quindi salutare la mascotte del programma, che lascerà la tv anche per via della sua età.

Ma chi prenderà il suo posto? "Forse ci sarà un altro cagnolino su Milano che farà da Mascotte", ha spiegato Perla. Al momento però non c'è nessuna ufficialità a riguardo e l'idea di portare un altro cane ad Affari Tuoi rimane un'ipotesi, anche se De Martino ha raccontato che "ci sarà una sorpresa".

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Il trasferimento e l'ipotesi dell'assenza di Lupo e Thanat

Oltre all'assenza di Gennarino, la nuova edizione di Affari Tuoi cambia anche studio: come spiegato da Herbert Ballerina, le puntate non verranno più registrate al Teatro delle Vittorie a Roma ma a Milano, probabilmente negli studi Rai. La location al momento non è nota con certezza. Si fa strada anche l'ipotesi che Lupo e Thanat potrebbero lasciare il programma, per un motivo simile a quello di Genanrino: dal momento che entrambi vivono stabilmente a Roma, potrebbe essere difficile tornare a essere una presenza fissa nel pubblico a Milano.