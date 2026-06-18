Affari tuoi, Dalila piange: “Mi hanno rubato l’auto e il motorino, il mio negozio ha chiuso” ma vince 100mila euro

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 17 giugno ha avuto il sapore di una fiaba. Dalila dal Molise è perseguitata dalla sfortuna: “Peggio di così la mia vita non può andare”. Ma tra le lacrime ha scoperto che il suo pacco conteneva 100mila euro. Esilarante la gaffe con Stefano De Martino: “La ruota gira”. La reazione del conduttore davanti allo slogan di Gerry Scotti non si è fatta attendere.

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Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 17 giugno ha giocato Dalila dal Molise con il pacco numero 14. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatta accompagnare dal fratello Alex, che ha 34 anni e fa il tatuatore. Dalila è originaria di Campobasso, ha 30 anni e lavora come store manager in un salone di parrucchiere ed estetiste, si occupa del personale e dei social. Il conduttore si è premurato di raccontare quanto sia stata sfortunata negli ultimi anni la pacchista. Innanzitutto le hanno rubato l'auto: "Sta continuando a pagare una macchina che non ha più". Ma la vita si è proprio accanita con lei: "Il fratello le ha prestato il motorino e le hanno rubato pure quello". È tutto? Decisamente no: "Per rimettersi in pista ha aperto un negozio. È arrivato il Covid e il negozio, di cui sta pagando ancora alcune spese, ha chiuso". Dalila ha aggiunto che è anche sfortunata in amore.

Affari tuoi, la gaffe di Dalila: "La ruota gira", la reazione di Stefano De Martino

Stefano De Martino è apparso speranzoso che Affari tuoi potesse essere un modo per invertire la rotta sfortunata di Dalila: "Il karma deve diventare positivo". Lapidaria la concorrente: "La ruota gira". Apparentemente senza volerlo, ha pronunciato proprio la frase con cui Gerry Scotti e Samira Lui concludono ogni puntata de La ruota della fortuna. De Martino non si è trattenuto: "La ruota gira non si può sentire".

La reazione di Stefano De Martino alla gaffe di Dalila

Affari tuoi di mercoledì 17 giugno, la partita di Dalila dal Molise

Vediamo come è andata la partita di Dalila. All'inizio sembrava che anche questa esperienza si sarebbe conclusa male per la concorrente. Con i primi tiri, infatti, ha fatto uscire di scena alcuni pacchi rossi anche pesanti come 50mila euro. La prima offerta del Dottore è stata comunque buona: 30mila euro. Dalila e Alex, però, hanno preferito continuare a giocare. La strage di pacchi rossi è proseguita, ma la concorrente è riuscita a mantenere intatto il podio. Così, il dottore ha provato di nuovo a mettere fine alla partita in cambio di 30mila euro, ma Dalila ha rifiutato.

Quanti soldi ha vinto Dalila: 100mila euro per la concorrente

Dalila è arrivata alle battute finali con una sfilza di pacchi blu, 200mila e 100mila euro. L'offerta è precipitata a 15mila euro: "Ho rifiutato i 30mila, quindi vado avanti" ha spiegato la concorrente. Dopo una serie di tiri fortunati, il Dottore ha preferito procedere pacco per pacco. Prima le ha offerto 26mila euro, poi 35mila euro. Dalila ha ironizzato: "Voglio andare avanti tanto peggio di così la mia vita non può andare, può solo migliorare". Subito dopo il tabellone ha perso anche i 200mila euro. L'offerta si è di nuovo abbassata drasticamente: 15mila euro. Il finale è stato mozzafiato: nel tabellone 1 euro e 100mila euro. O tutto o niente. Ultima offerta: 33mila euro. Dalila ha voluto andare fino in fondo. E ha fatto benissimo perché nel suo pacco c'erano 100mila euro. Così è scoppiata in un pianto liberatorio: "Non ci posso credere, me lo merito Stefano". Il conduttore l'ha abbracciata.

Perché Herbert Ballerina "si sente ceceno"

Nel corso della puntata, spazio anche all'esibizione di Martina Miliddi e alle battute di Herbert Ballerina. Il comico ha spiegato a Stefano De Martino: "Da quando sono a Roma mangio con delle persone cecene. Mi sento uno di loro perché io ce ceno con loro". Poi, ha parlato della sua invenzione:

La mia invenzione stasera fa schifo. Mi hanno telefonato dei preti. Alcuni sono venuti a portarmi dei doni a casa, i prêt-à-porter. Mi hanno detto che mangiando sempre gli strozzapreti hanno perso tanti loro amici. Io ho inventato il collare anti strozzapreti.

Stefano De Martino ha attribuito il livello "basso" delle battute al fatto che queste siano puntate riempitive tra una partita del mondiale e l'altra.