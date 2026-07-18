Affari tuoi ultima puntata, Stefano De Martino saluta in lacrime: Olivia vince un’auto e 22mila euro

L’ultima puntata di Affari tuoi è stata un misto di emozioni. Dalla partita intensa di Olivia dalla Sicilia ai commoventi saluti di Stefano De Martino al Teatro delle Vittorie. Non è mancato un momento esilarante quando il conduttore ha salutato l’hater Giorgio.

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Stasera, sabato 18 luglio, è andata in onda l'ultima puntata di Affari tuoi. Questa lunga stagione è giunta al termine. Stefano De Martino ha spiegato: "Vi risparmio tutti i sentimenti che ci stanno travolgendo, allegria, felicità, malinconia per lasciare questo luogo". Le nuove puntate di Affari tuoi, infatti, saranno registrate a Milano e non più al Teatro delle Vittorie a Roma. Nell'appuntamento finale ha giocato Olivia dalla Sicilia con il pacco numero 18.

La concorrente ha 27 anni ed è originaria di Delia, un paese in provincia di Caltanissetta. Lavora come infermiera, si occupa di cure palliative: "Accompagno il paziente e le loro famiglie in un momento delicato della loro vita". Si è fatta accompagnare dal compagno Giuseppe: "Sono un Carabiniere Scelto della Stazione". Si sono conosciuti quando lui aveva 17 anni e lei 16. Galeotto fu l'autobus che li accompagnava a scuola. Stefano De Martino ha rivelato: "La puntata è registrata. Nel presente nostro non sono ancora sposati, quando guarderete la puntata saranno marito e moglie".

Affari tuoi del 18 luglio, la partita di Olivia dalla Sicilia

La partita è iniziata all'insegna della fortuna. Olivia, infatti, ha pescato tre pacchi blu e poi il pacco contenente il logo Opel. Così, ha vinto l'auto Opel Astra. La concorrente e il compagno Giuseppe sono apparsi entusiasti. La prima offerta del Dottore è stata di 37mila euro. Olivia ha spiegato: "Vengo da una famiglia umilissima, sono tanti soldi. Però abbiamo ancora un bellissimo tabellone". Così, ha deciso di andare avanti.

Quanti soldi ha vinto Olivia: 22mila euro ma nel suo pacco c'erano 100mila euro

Proseguendo nella partita sono usciti di scena i 75mila euro e 100mila euro. Il Dottore ha chiesto quanto costerà il matrimonio e la concorrente ha fatto sapere di avere stimato 45mila euro di spesa. L'offerta, però, è stata di 30mila euro e Olivia ha rifiutato. Con l'uscita di scena dei pacchi rossi più ricchi, il Dottore è tornato a offrire il cambio. Olivia ha lasciato andare il numero 18, che conteneva solo 50 euro, per prendere il pacco 5. Intanto, l'offerta è precipitata a 15mila euro e poi a 5mila euro. Arrivata alle battute finali con il Pacco Nero e 20 euro, Olivia ha deciso di accettare l'offerta di 22mila euro: "Ho avuto questa visione, che sarei arrivata alla fine con un blu e un pacco nero. Ho sempre pensato che avrei accettato l'offerta perché il pacco nero è un'incognita". Un passo falso. Lei aveva il pacco nero che conteneva 100mila euro.

Stefano De Martino si commuove

Stefano De Martino saluta l'hater Giorgio

Herbert Ballerina stasera si è presentato come "in ferie", quindi nessun mestiere per lui: "Basta, è finita". Il comico poi ha annunciato: "Oggi l'invenzione non c'è, siamo chiusi per inventario". Stefano De Martino ci ha tenuto a salutare l'hater Giorgio: "Grazie per avere tenuto duro fino alla fine. Lo so che in fondo ci hai sempre guardato. Per criticarci, ma ci hai guardato". Già in passato lo aveva salutato in diretta, rivelando che l'uomo gli scrive di continuo ma solo per insultare lui e Herbert. Martina Miliddi ha avuto modo di esibirsi proprio all'inizio della puntata e ha ballato sia con Stefano De Martino che con Herbert Ballerina. Martina ha ringraziato tutti ma in particolare il conduttore che ha replicato: "Ormai sei parte della famiglia". È stata anche l'ultima puntata di Gennarino. Nella prossima edizione il cagnolino potrebbe non esserci perché sarebbe faticoso per lui, che ha 13 anni e mezzo, trasferirsi a Milano. Alle battute finali, Stefano De Martino ha ringraziato tutti e ha trattenuto a stento le lacrime al pensiero di lasciare il Teatro delle Vittorie: