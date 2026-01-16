Stefano De Martino saluta il suo hater Giorgio ad Affari Tuoi: “Mi scrive sempre, scusa se faccio così schifo”

Ad Affari Tuoi Stefano De Martino saluta Giorgio, suo affezionato hater, nel bel mezzo della diretta. La partita, invece, è quella dei gemelli Marco e Maurizio che portano a casa 50mila euro.

I gemelli Marco e Maurizio sono i protagonisti della puntata di Affari Tuoi di venerdì 16 gennaio. In studio arrivano con il pacco numero 12: Maurizio lavora nella redazione di un giornalista “sacro”, Marco è un impiegato postale. Entrambi fidanzati, raccontano di condividere tutto, anche questa avventura televisiva.

Durante l’“angolo della scienza”, ribattezzato ormai il “momento Alberto Angela” di Herbert Ballerina, Stefano De Martino chiama accanto a sé la sua spalla e ne approfitta per un siparietto destinato al suo pubblico sui social. Il conduttore saluta infatti un hater che gli scrive ogni sera, un irrinunciabile appuntamento fisso: “Si chiama Giorgio e dice che io ed Herbert siamo inguardabili. È il suo insindacabile giudizio e va rispettato. Lo salutiamo. Ciao Giorgio, perdonaci se facciamo così schifo”.

La partita dei gemelli parte senza scossoni: il primo pacco contiene 100 euro, il secondo elimina però i 30mila. Il terzo tiro è fortunato e consente ai concorrenti di incassare subito il jackpot da 4mila euro grazie all’ingresso di Gennarino. Vanno via anche i pacchi da 1 e 10mila euro: non male come inizio, con i pacchi principali ancora tutti in gioco. Secondo De Martino, a proteggere i concorrenti sarebbero addirittura i santi citati nel giornale in cui lavora Maurizio.

Nello studio di Affari Tuoi la sigle de La Ruota della Fortuna

Il dottore arriva con una prima offerta da 40mila euro, che i gemelli rifiutano. “Abbiamo un progetto: vorremmo aprire un’attività nel campo turistico e acquistare una struttura ricettiva. Questa somma non basterebbe”, spiegano. La partita prosegue bene con l’uscita dei pacchi da 20 e 10 euro. “Sono bravi”, commenta Herbert, subito corretto da De Martino: “Non è vero, qui è solo fortuna. In questo studio devi non saper fare nulla e io e te ne siamo la prova”. La regia coglie la palla al balzo mandando in onda la sigla de La Ruota della Fortuna, competitor diretto del format di Rai1.

Le risate si spengono quando viene eliminato il pacco da 300mila euro. Nuova offerta del dottore da 25mila euro, ancora rifiutata. Dopo altri tiri positivi, l’offerta sale a 30mila euro, ma i gemelli insistono. Aprono il pacco 14 in memoria di un’amica scomparsa, Teresita: contiene lo “gnoccalendario” di Herbert Ballerina. Subito dopo esce il pacco nero che conteneva appena 15mila euro.

Le offerte del dottore ai gemelli Marco e Maurizio

Resta un solo pacco blu, quello da zero, che viene eliminato poco dopo: da quel momento sono soldi sicuri. Il dottore propone il cambio, nuovamente rifiutato. Nuova offerta da 40mila euro, ancora respinta. “Se va male, andiamo via con 19mila euro. Occasioni così capitano una volta nella vita”, dice Maurizio. Subito dopo esce il pacco da 15mila euro, poi quello da 200mila. L’ultima offerta è di 47.500 euro, che i gemelli accettano, sommando anche i 4mila iniziali. Poco dopo, però, scoprono che il pacco numero 12 conteneva i 75mila euro, il premio più alto rimasto in gioco.