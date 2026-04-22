De Martino si sposta a Milano con Affari Tuoi, mistero sul futuro del teatro delle Vittorie: “È l’ultimo anno”

Il volto di Stefano De Martino è quello su cui la Rai punta tutto, per il presente e il futuro. L'annuncio della sua conduzione e direzione artistica del prossimo Sanremo non è la sola notizia della stagione televisiva che sarà. La seconda ha sempre a che fare con il volto di punta dell'azienda e riguarda lo spostamento di Affari Tuoi dagli studi Rai di Roma a quelli di Milano.

L'annuncio di De Martino sullo spostamento di Affari Tuoi

L'annuncio ufficiale lo ha dato, di fatto, lo stesso De Martino, certificando la notizia del trasferimento di cui si parlava da tempo nel corso dell'intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa. Fazio ci ha anche scherzato, sottolineando che si sarebbe spostato negli studi milanesi dai quali una volta veniva trasmesso proprio Che Tempo Che Fa. Me c'è un dettaglio delle dichiarazioni di De Martino che non è trascurabile: "Ci spostiamo perché mi sa che si tratta dell'ultimo anno del teatro Delle Vittorie a Roma".

D'altronde i progetti della Rai attorno ad Affari Tuoi vanno nella direzione di un allargamento, in tutti i sensi. Il direttore intrattenimento prime time Williams Di Liberatore aveva detto a Fanpage, a margine dell'ultimo Festival di Sanremo, che si sarebbe "allargato lo studio perché diventi ancora più show oltre il quiz, dobbiamo cercare di curare quella che è la fascia di maggiore ascolto in questo momento”. Questo spiegherebbe il trasferimento a Milano – non ancora confermato dalla Rai – e sarebbe in linea con l'idea di nuove puntate evento del programma come quella con Jovanotti e Gianni Morandi, che avevamo anticipato proprio qui su Fanpage.

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Gli storici studi Rai, si parlava di intitolarli a Pippo Baudo

Ma le parole sul Delle Vittorie di De Martino pesano, perché sono le prime in cui si lascia intendere la quasi certezza della cessione della struttura. Si parla degli studi Rai in cui si registra Affari Tuoi, acquisito dalla Rai tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta. nel tempo ha ospitato alcune delle prime serate Rai più note, da Canzonissima a Milleluci, oltre ad avere ospitato l'allestimento della camera ardente per la scomparsa di Pippo Baudo dell'agosto 2025.

Da tempo il Teatro delle Vittorie è al centro del dibattito per la possibile cessione da parte della Rai. Smentita nei mesi scorsi, quando Fiorello e non solo invocavano proprio l'intitolazione degli studi a Pippo Baudo, resta oggi il mistero intorno al futuro della struttura.

Da quello che apprendiamo, al momento non c'è ancora un annuncio definitivo. Si sa per certo che la Rai ha presentato un piano immobiliare in cui una serie di edifici verrà dismessa e tra questi potrebbe esserci proprio il teatro delle Vittorie, che si aggiungerebbe all'abbandono degli studi del Foro Italico, quelli di Carramba e Ballando con le Stelle. La questione non interesserebbe la vicenda della riqualificazione degli edifici di viale Mazzini, chiusi dal febbraio del 2025 per la presenza di amianto, ma non è chiaro quale sarà il destino dello storico teatro dopo le parole di De Martino, che ne ha quasi data per certa la cessione da parte dell'azienda. Per averne certezza non si dovrà attendere molto, nei prossimi giorni l'azienda farà chiarezza.