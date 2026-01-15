“Ballando con le stelle cambia location dopo 20 anni”, le ipotesi sullo spostamento dello show

La prossima edizione di Ballando con le stelle potrebbe non essere al Foro Italico. Dopo vent’anni lo storico show di Rai1 potrebbe cambiare location e sebbene siano già state avanzate ipotesi sulla nuova collocazione, sembra non esserci nulla di confermato.

Sebbene Ballando con le stelle sia terminato da circa un mese e ci vorrà ancora del tempo per la nuova edizione dello show, iniziano a trapelare le prime notizie in merito al programma danzante di Rai1, relative però ad un cambio di immagine. Sembrerebbe, infatti, che Milly Carlucci e il suo team dovranno traslocare e dire addio al Foro Italico.

L'addio di Ballando con le stelle al Foro Italico

A riportare la notizia è il Messaggero, secondo cui quest'anno la Rai non rinnoverà il contratto con il Foro Italico, che è stato la casa di Ballando con le stelle per ben vent'anni. Stando a quanto riporta la testata, infatti, la TV di Stato spenderebbe circa 350.000 euro all'anno per sostenere l'affitto dell'Auditorium che, ricordiamo, è di proprietà dell'ente Sport e Salute. Con lo scadere del contratto, il prossimo giugno, l'azienda avrebbe pensato di evitare questa spesa che, d'altra parte, rappresenta un cambio di passo importante per la Rai, che lascerebbe una delle location più iconiche della sua lunga storia, poiché proprio al Foro Italico, nel 1995, andò in onda Carramba condotto da Raffaella Carrà, uno dei programmi che per lungo tempo ha fatto compagnia agli italiani. Dopo venti edizioni, quindi, Milly Carlucci potrebbe dover dire addio alla location che è stata la casa di uno degli show più longevi del sabato sera e soprattutto più amati dal pubblico.

Le ipotesi dello spostamento a Saxa Rubra

Secondo il Messaggero, Ballando traslocherebbe a Saxa Rubra, ovvero al Centro Radiotelevisivo Biagio Agnes, e sembrerebbe che sia in allestimento uno studio moderno e di tutto punto proprio per accogliere il programma danzante di Rai1. Fonti vicine alla trasmissione, al momento, non danno conferma della notizia trapelata in queste ore, anzi, lo spostamento dello show seppur paventato, sembrava fosse solo un'ipotesi che i piani alti dell'azienda non avevano ancora valutato.