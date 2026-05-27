Selvaggia Lucarelli e l’addio a Ballando con le stelle, potrebbe sostituirla Barbara D’Urso: “Autunno meraviglioso”

Mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi dell’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle per condurre L’isola dei famosi, emergono i nomi di chi potrebbe sostituirla in giuria.

Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

Si fa sempre più concreta l'ipotesi che sia Selvaggia Lucarelli a condurre L'isola dei famosi 2026. La cinquantunenne, reduce dal Grande Fratello Vip, sarebbe in pole position per la conduzione della prima edizione italiana registrata. Mentre si attende la conferma ufficiale, il dibattito si sposta su un altro programma che potrebbe essere influenzato da questo colpo di scena: Ballando con le stelle. Se Selvaggia Lucarelli dovesse condurre l'Isola 2026, resterebbe un posto vacante nella giuria del programma di Milly Carlucci. In queste ore sono stati avanzati dei nomi che potrebbero sostituirla.

Chi potrebbe sostituire Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

Secondo Affari Italiani, Milly Carlucci potrebbe decidere di rivoluzionare quasi completamente la giuria di Ballando con le stelle. Ricordiamo che da anni ormai i giurati sono Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Gli unici insostituibili sarebbero Smith e Mariotto. Per il resto si starebbe pensando di innestare un nuovo nome. Tra i volti noti del piccolo schermo che la produzione starebbe prendendo in considerazione ci sarebbero, sempre secondo Affari Italiani, Francesca Fagnani – che tuttavia non sarebbe certa di voler accettare – ma anche Simona Ventura, Diletta Leotta, Luca Barbareschi, Barbara D'Urso e "tanti, tanti altri". Insomma, decisamente uno scenario un po' vago che tuttavia potrebbe giungere a una maggiore definizione dopo luglio.

Barbara D'Urso e l'ipotesi di ripartire da Milly Carlucci

Barbara D’Urso

Nella giornata di martedì 26 maggio, sono arrivate tramite AdnKronos le dichiarazioni del direttore Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore che ha fatto sapere che era stato valutato un progetto con protagonista Barbara D'Urso ma “la pianificazione editoriale non ha potuto permettere l’inserimento di nuovi programmi”. Quindi, essenzialmente, si sarebbe concluso tutto con un nulla di fatto. E la stessa conduttrice, nelle scorse settimane, aveva parlato delle trattative bloccate con la Rai. In queste ore, tuttavia, Barbara D'Urso ha pubblicato un messaggio sibillino su tutti i suoi profili social: "Sarà un autunno meraviglioso". Un messaggio non di certo casuale e che in molti hanno interpretato come l'annuncio di un suo ritorno in TV. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire la verità. A questo punto non è da escludere che la nota conduttrice non possa ripartire proprio dalla giuria del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle in cui è già stata concorrente.