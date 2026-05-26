Il futuro della Rai: nessun programma per Barbara D’Urso, Stefano De Martino già al lavoro su Sanremo 2027

Al momento non c’è posto per Barbara D’Urso nel futuro della Rai. Il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore ha fatto sapere: “La pianificazione editoriale non ha potuto permettere l’inserimento di nuovi programmi”. E intanto fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2027.

Stefano De Martino e Barbara D’Urso

Il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, ha parlato del futuro della Rai. Pur non sbilanciandosi completamente sull'offerta che il palinsesto offrirà agli spettatori, ha già dato delle succose anticipazioni. Ricordiamo che la programmazione della nuova stagione sarà presentata ufficialmente il 3 luglio.

Partiamo dal Festival di Sanremo 2027. In un'intervista rilasciata a AdnKronos, Di Liberatore ha svelato che la kermesse canora è entrata nella fase organizzativa: "Insieme a Stefano De Martino stiamo avviando la macchina, stiamo definendo tutta la parte burocratica e organizzativa incluso il regolamento”. Insomma, siamo alle prime fasi, che porteranno alla definizione "dell'impianto di Sanremo 2027". Il direttore, inoltre, si è sbilanciato sul futuro di un altro programma che vedeva alla conduzione Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Al riguardo non ci sono dubbi: "È un titolo fortissimo, a cui non rinunceremo mai". Al momento, tuttavia, è prematuro parlarne.

Barbara D’Urso non condurrà un programma Rai

E poi c'è il dibattito su Barbara D'Urso. La conduttrice è spesso apparsa a un passo dalla conduzione di un programma targato Rai, purtroppo però poi si è sempre concluso tutto con un nulla di fatto. La nota conduttrice aveva spiegato sulle pagine de La Stampa di avere tenuto numerose riunioni con i vertici Rai e il responsabile dell'intrattenimento di una importante casa di produzione. Le erano stati prospettati due progetti, poi però le trattative si sono bloccate: "Abbiamo lavorato e improvvisamente sparivano tutti". Di Liberatore ha dichiarato che, circa un anno fa, è stato effettivamente preso in considerazione un progetto che vedeva la conduttrice al timone "ma la pianificazione editoriale non ha potuto permettere l’inserimento di nuovi programmi”. Dunque, per il momento, sarà difficile rivedere Barbara D'Urso in TV.

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