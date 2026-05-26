La Ruota della Fortuna in onda per tutta l’estate, De Martino in vacanza e Gerry Scotti no

Smentite le voci di uno stop di Scotti, i listini pubblicitari svelano che La Ruota della Fortuna andrà in onda per tutta l’estate. Si fermerà solo De Martino, che lascerà il posto a Liorni dal 20 luglio.

Sembrava arrivato il momento di una pausa per La Ruota della Fortuna, dopo una cavalcata lunga quasi un anno in cui Gerry Scotti ha ribaltato le sorti dell'access prime time portando Canale 5 a superare spessissimo il risultato della concorrenza. A dispetto di quanto si era vociferato nelle scorse settimane, tuttavia, il ricambio estivo per La Ruota della Fortuna non ci sarà, perché il quiz continuerà ad andare in onda per tutta l'estate.

Una decisione, quella di Mediaset, che emerge dai listini pubblicati sul sito di Publitalia, sostanzialmente il libro sacro aziendale perché traccia delle indicazioni per gli investitori pubblicitari. Salvo variazioni delle prossime settimane, La Ruota della Fortuna conserverà il posto fisso nell'access di Canale 5 per tutto il periodo estivo e per tutti i giorni della settimana.

Un ribaltamento dei piani rispetto a quanto si era pensato nelle scorse settimane, con l'ipotesi di uno stop dal 27 giugno e la rotazione per favorire l'inserimento di Max Giusti con le puntate di The Wall. A questo punto si immagina che Canale 5 giocherà la carta del ritorno in onda del conduttore romano per il prossimo autunno, nell'abituale rotazione con Avanti un altro.

La strategia di Mediaset cambia, a dispetto di quella Rai, che invece farà riposare Affari Tuoi nel periodo estivo, sostituendo l'appuntamento di Stefano De Martino con quello de L'Eredità in versione estiva, condotta sempre da Marco Liorni, a partire dal 20 luglio.

Bisognerà capire quale delle due mosse pagherà di più. Se ne uscirà favorito ancora Scotti, che proprio con la partenza improvvisa della scorsa estate era riuscito a conquistare il pubblico e portarselo dietro per l'intera stagione autunnale, oppure se la manovra di Mediaset non rischi di spremere troppo un format di enorme fortuna, che trova nella quotidianità un grande elemento di forza ma che non è esente dall'effetto usura.