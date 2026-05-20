A La Ruota della Fortuna Arianna in bancarotta per 4 volte, Scotti e Samira usano il rito del sale: “Mai successo”

Nella puntata del 20 maggio de La Ruota della Fortuna, Daria si è confermata campionessa, anche se non ha aggiunto soldi al suo montepremi. Sfortunata la sfidante Arianna, che per ben 4 volte consecutive è finita in bancarotta. Gerry Scotti e Samira Lui hanno fatto con lei il rito del sale.

Dario, Arianna e Marco sono i protagonisti della puntata del 20 maggio de La Ruota della Fortuna. La prima è la campionessa in carica, viene da Genova, lavora come ingegnere, e ha già vinto 59mila euro nel programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. La seconda concorrente è originaria di Caserta e lavora come consulente didattica in un'università telematica, mentre Marco vive a Lainate ed è un medico di famiglia.

La sfortuna di Arianna a La Ruota della Fortuna

La prima manche è il Giramondo e a conquistarla è Daria, che guadagna temporaneamente mille euro, mentre la seconda parola da indovinare riguarda il regno degli animali e la definizione è quella dell'uccello Quetzal. Gerry Scotti scherza con Samira Lui sull'origine della specie: "Tanti anni fa ho fatto il bagnino in Messico, soccorrevo le persone". "Non ci credo a questa storia, tipo Baywatch", ha risposto Samira.

Tema Jovanotti per il round musicale, in cui è Marco ad avere fortuna. Fortuna che invece non sembra seguire Arianna, che per la terza volta consecutiva finisce in bancarotta. "La seconda possibilità gliela dobbiamo dare, automaticamente sarà chiamata il sabato", dice Scotti alla mamma della concorrente tra il pubblico. Finalmente il round del jackpot, a tema Diavolo Veste Prada, le consente di guadagnare i primi mille euro.

La somma dura però poco per Arianna, che anche nel turno successivo finisce in bancarotta. "Quattro di fila non si era mai visto", dice Gerry Scotti un po' sorpreso. E allora Samira Lui arriva in soccorso con il ‘rito del sale' e inizia a lanciare dei grani di sale per allontanare la sfortuna e il malocchio dalla concorrente. A pochi round dalla fine è Marco ad avere la somma più alta con 10mila e 300 euro conquistati, mentre Arianna e Daria sono temporaneamente. "Assomigli a Jannacci da giovane", dice il conduttore al concorrente.

Il round finale e quanto ha vinto la campionessa per Daria

A La Ruota della Fortuna, questa sera, la partita è cambiata in un attimo: dopo il round finale, Daria ha fatto il suo "colpo da campionessa" ed rimasta a giocare La Ruota delle Meraviglie, mentre Arianna e Marco sono stati eliminati. Il montepremi in palio è di 200 mila euro. La campionessa ha sbagliato due risposte su tre e, dopo aver scelto le buste, è riuscita a vincere un viaggio alle Maldive.