Ilary Blasi riprende Pietro Delle Piane: “Devi uscire sì, perché sono in diretta!”

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La finale del Grande Fratello Vip regala uno dei momenti più spontanei della serata: Ilary Blasi, alle prese con i tempi serrati del live, si ritrova a dover richiamare Pietro Delle Piane mentre ancora occupa la scena. "Ma che vai di fretta?", risponde lui, imperturbabile. La conduttrice non lascia spazio a interpretazioni: "Sì, che sono in diretta!"

La sorpresa ad Antonella Elia

Il momento nasce nell'ambito di un blocco pensato per emozionare: la produzione organizza il ritorno in Casa di Pietro Delle Piane, ex compagno di Antonella Elia, di cui la concorrente ha ripreso a parlare nelle ultime settimane con una certa nostalgia. "Io sono più grande di lui. Mi sono fatta da parte anche per permettergli di avere una vita con un'altra donna, una più giovane", aveva confidato ai coinquilini, aggiungendo che la sua presenza, anche a distanza, le dava stabilità.

Pietro porta con sé una rosa e un biglietto. Il messaggio suona come una metafora costruita con cura: "Siamo come due delfini. Fisicamente lontani ma nello stesso oceano. Delfini che trovano sempre un modo per comunicare."

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Tra abbracci e scaramucce

L'incontro, però, non è tutto cuori e delfini. Appena entrato, Delle Piane prova subito a smontare il complesso di inferiorità che Antonella ha coltivato nella Casa: "Tu non sei una donna grande. Sei una grande donna che ha fatto un meraviglioso Grande Fratello." Ma lei non abbassa le difese, e quando lui chiede perché vuole farlo ingelosire nella casa, lei risponde: "Perché tu sei stro*** e mi vendico."

Un appuntamento per il giorno dopo

Delle Piane prova a chiudere la serata con un colpo d'ala, invitando la sua ex a casa quella notte stessa per parlare. Antonella rifiuta, ma alla fine cede su un punto: si vedranno il giorno dopo, a finale conclusa. Abbastanza per lasciare la questione aperta, non abbastanza per chiamarla risoluzione. Poi il momento "cazziatone" con Ilary Blasi che chiede a Pietro Delle Piane di uscire dalla Casa per poter mandare avanti la diretta.