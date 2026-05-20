Joshua, marito di Cesara Buonamici, alla finale del Grande Fratello: “Grazie Ilary, forse conduco il prossimo”

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Aveva alimentato uno degli inside joke più riusciti di questa edizione del Grande Fratello Vip, e alla fine ha deciso di farsi vivo. Joshua Kalman, 72 anni, medico di origini israeliane e marito di Cesara Buonamici, ha mandato un videomessaggio in diretta durante la finale del reality, indirizzato direttamente a Ilary Blasi.

Il motivo? La conduttrice aveva citato il suo nome più volte nel corso delle ultime settimane, trasformandolo involontariamente in un personaggio del programma pur non avendo mai messo piede nella Casa.

La battuta che ha fermato lo studio

"Grazie per questo regalo di notorietà che mi hai fatto nel corso degli ultimi due mesi", ha detto Kalman nel messaggio. Poi, la stoccata finale: "Forse sarò io il prossimo conduttore del Gf Vip."

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La risposta di Blasi è arrivata con la disinvoltura che le appartiene: "Dobbiamo conoscerci meglio. Invitami a cena."

A chiudere il triangolo ci ha pensato Cesara Buonamici, opinionista del programma, con una battuta rivolta alla collega: "Si è innamorato di te".

Chi è Joshua Kalman

Medico, traduttore, marito paziente di una delle giornaliste più riconoscibili del TG5: Joshua Kalman è nato nel 1951 in Israele, figlio di una famiglia di medici. Si è trasferito in Italia, dove tra gli anni Ottanta e Novanta ha esercitato la professione, affiancando nel tempo anche il lavoro di traduttore. Tra le opere curate, il romanzo Il gelataio Tirelli di Tamar Meir.

Ha conosciuto Cesara Buonamici nel 1998, quando lui aveva 47 anni. La loro storia è durata 24 anni prima che i due decidessero di sposarsi, nel maggio 2022 a Fiesole – la città natale di lei – con un rito civile celebrato dal sindaco Anna Ravoni, amica di entrambi. I festeggiamenti si sono poi spostati a Roma, alla Terrazza Borromini, con una cerchia ristretta di invitati tra cui Cesare Prandelli, Emanuele Filiberto e Clemente Mimun.

La giornalista aveva raccontato a Verissimo la sua iniziale resistenza all'idea del matrimonio: temeva che il "sì" potesse rompere qualcosa. Poi aveva cambiato idea. "Joshua mi porta ancora il caffè ogni mattina", aveva detto. "Mi ha reso una donna migliore."

I figli non sono arrivati,"purtroppo", aveva precisato Buonamici in quella stessa intervista; ma la coppia ha costruito una convivenza tra Roma, dove vivono per ragioni di lavoro, e Fiesole, dove la giornalista continua a tornare.