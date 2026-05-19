Finale Grande Fratello in diretta, chi sarà il vincitore: televoto ancora aperto tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi

Ilary Blasi ringrazia il pubblico di questa edizione del reality: "Ci avete sostenuto e supportato. Abbiamo cercato di seguire tutti i vostri consigli per fare sempre meglio". La conduttrice chiede agli inquilini se gli mancherà Alessandra Mussolini e Antonella Elia non perde occasione per lanciare alla "nemica" una frecciatina: "Certo che mi mancherà. Ci sentiremo una volta all'anno".

Si comincia dalla lite avvenuta in settimana tra Raul Dumitras e Renato Biancardi a causa della gelosia nei confronti di Lucia Ilardo e di un "segreto" che la donna avrebbe confidato a Raul. Renato ha dimostrato di essere geloso dell'avvicinamento tra i due ma Raul non ci crede: "Sta facendo una scena". "Pensa solo al televoto", ha commentato Alessandra. Renato, invece, teme che Raul abbia solo finto di essergli amico e che intenda invece avvicinarsi a Lucia. Alla fine, è stata Adriana Volpe a svelare questo segreto confidato da Lucia: "Ha confessato a Raul che, una volta usciti da qua, vuole andare a letto con lui".

In diretta, Renato spiega la sua versione: "Io ho visto Raul fare un apprezzamento al fondoschiena di Lucia. Ho chiesto a lei se fosse vero e lei mi ha risposto di no. Quando lei ha confessato, sono andato da Raul a chiedere chiarimenti e lui ha risposto che io stavo solo fingendo un interesse".

Raul: "Renato era molto arrabbiato. avrei dovuto spiegargli meglio che non c'era malizia da parte mia". Lucia svela questo segreto: "Ho chiesto a Raul se fuori di qua avesse voluto vedermi. Non c'è niente di male perché con Renato non c'è una relazione". Antonella Elia la smaschera: "Sono allibita dal fatto che mente. A me ha detto che voleva vederlo fuori dalla Casa per farci sesso". Lucia: "Io sono stata sempre chiara. Con Renato non c'è mai stato nulla di davvero serio. Solo oggi lui parla di sentimenti".