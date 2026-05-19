Finale Grande Fratello in diretta, chi sarà il vincitore: televoto ancora aperto tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi

Questa sera, martedì 19 maggio, alle ore 22.00 circa va in onda la finale del Grande Fratello in diretta su Canale 5 con Ilary Blasi. Chi sarà il vincitore tra i finalisti? I concorrenti ancora in gara sono Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe e ancora uno tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro. In studio per l'ultima volta anche le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Lucia smacherata, Antonella Elia: "Ha chiesto a Raul di andare a letto insieme una volta finito il reality"
Ilary Blasi ringrazia il pubblico di questa edizione del reality: "Ci avete sostenuto e supportato. Abbiamo cercato di seguire tutti i vostri consigli per fare sempre meglio". La conduttrice chiede agli inquilini se gli mancherà Alessandra Mussolini e Antonella Elia non perde occasione per lanciare alla "nemica" una frecciatina: "Certo che mi mancherà. Ci sentiremo una volta all'anno".
Si comincia dalla lite avvenuta in settimana tra Raul Dumitras e Renato Biancardi a causa della gelosia nei confronti di Lucia Ilardo e di un "segreto" che la donna avrebbe confidato a Raul. Renato ha dimostrato di essere geloso dell'avvicinamento tra i due ma Raul non ci crede: "Sta facendo una scena". "Pensa solo al televoto", ha commentato Alessandra. Renato, invece, teme che Raul abbia solo finto di essergli amico e che intenda invece avvicinarsi a Lucia. Alla fine, è stata Adriana Volpe a svelare questo segreto confidato da Lucia: "Ha confessato a Raul che, una volta usciti da qua, vuole andare a letto con lui".
In diretta, Renato spiega la sua versione: "Io ho visto Raul fare un apprezzamento al fondoschiena di Lucia. Ho chiesto a lei se fosse vero e lei mi ha risposto di no. Quando lei ha confessato, sono andato da Raul a chiedere chiarimenti e lui ha risposto che io stavo solo fingendo un interesse".
Raul: "Renato era molto arrabbiato. avrei dovuto spiegargli meglio che non c'era malizia da parte mia". Lucia svela questo segreto: "Ho chiesto a Raul se fuori di qua avesse voluto vedermi. Non c'è niente di male perché con Renato non c'è una relazione". Antonella Elia la smaschera: "Sono allibita dal fatto che mente. A me ha detto che voleva vederlo fuori dalla Casa per farci sesso". Lucia: "Io sono stata sempre chiara. Con Renato non c'è mai stato nulla di davvero serio. Solo oggi lui parla di sentimenti".
Francesca Manzini interrompe il momento della sigla, a Ilary Blasi: "Devo ballare io"
La finale del Grande Fratello Vip comincia alle ore 22:00 in punto. L'anteprima comincia con la conduttrice Ilary Blasi che elenca i concorrenti rimasti in gioco e poi cede la linea alla pubblicità in attesa che cominci la puntata vera e propria.
Finale che comincia qualche minuto dopo con i finalisti che, dall'esterno della Casa, ballano la sigla della puntata. In studio a ballare accompagnata da un gruppo di professionisti e la conduttrice. Francesca Manzini entra in studio e interrompe la coreografia per ballare il suo cavallo di battaglia.
Il regolamento: come funziona il televoto
Per votare il proprio preferito tra i concorrenti rimasti nella Casa del GF Vip, il pubblico avrà a disposizione un’apposita sezione dell’app del Grande Fratello. È possibile votare anche attraverso il sito, collegandosi a grandefratello.mediaset.it e dall’interfaccia del televoto esprimere la propria preferenza. Infine, sarà possibile votare anche inviando un sms al numero 477.000.2 al costo di 16 centesimi al messaggio. Ogni utente potrà esprimere un massimo di 5 preferenze.
Il momento di sconforto di Renato Biancardi poco prima della finale
A vivere i giorni più difficili nella Casa in attesa della finalissima è certamente Renato Biancardi che, dopo una lite con l’amico Raul Dumitras e dopo essersi allontanato da Lucia Ilardo, ha tenuto di non avere sviluppato alcun rapporto sincero durante questa avventura nella Casa del Gf Vip. Poche ore fa, quindi, si è chiuso all’interno di un armadio in camera da letto per vivere un momento di solitudine che non fosse ripreso dalle telecamere. A mandarlo in crisi è stato soprattutto lo striscione attaccato a un aereo volato sopra la Casa sul quale il pubblico del programma aveva fatto scrivere “Più uomini come Raul, meno attori”. Un chiaro riferimento a Renato e ai recenti contrasti con Raul.
Chi sarà il vincitore: i risultati del sondaggio
Sono stati pubblicati i risultati del sondaggio aperto da Fanpage.it che anticipa quale sarà, secondo i nostri lettori, il vincitore di questa edizione del reality. Con il 41% dei voti, al primo posto tra i papabili vincitori c’è Antonella Elia, seguita da Alessandra Mussolini che ha raccolto il 25% delle preferenze. Medaglia di bronzo per Adriana Volpe e Raimondo Todaro che hanno ottenuto, a pari merito, il 14% dei voti. Occupano le ultime posizioni Renato Biancarsi, Raul Dumitras e Lucia Ilardo che hanno ottenuto il 2% delle preferenze complessive.
Televoto ancora aperto per decidere l'ultimo finalista
Il televoto del GF Vip al momento è ancora aperto. Il pubblico è chiamato a decidere chi tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi sarà l’ultimo finalista di questa edizione. Sarà il pubblico da casa a decidere a chi tra i due consentire la possibilità di andare ancora avanti nel gioco e giocarsi le ultime carte nella speranza di rientrare nella rosa degli ultimissimi finalisti e, magari, vince il programma.
Chi sono i finalisti del Grande Fratello 2026
Sono già 5 i concorrenti a essersi qualificati per la finalissima del Grande Fratello Voi, in onda questa sera su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi. Il pubblico ha già votato per far andare in finale Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Raul Dumitras. Solo un altro è il post disponibile in finale e a giocarselo saranno Raimondo Todaro e Renato Biancardi che si trovano al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi tra loro sarà il sesto finalista di questa edizione.
A che ora inizia la finale del Grande Fratello su Canale 5 e su Mediaset Infinity
Il fischio di inizio della finale del Grande Fratello Vip 2026 è previsto per le ore 22:00 circa, con il reality che va in onda a partire dalla fine de La Ruota della Fortuna, il programma di access prime time condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. L’orario di messa in onda è stato all’origine di malumori tra gli spettatori del reality che hanno chiesto a più riprese a Mediaset di anticipare l’orario di messa in onda per permettere al GF Vip di terminare la messa in onda in un orario che non fosse a notte inoltrata, Una richiesta rimasta, per il momento, inascoltata.
La finale del Grande Fratello stasera su Canale 5: le anticipazioni
È tutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip 2026. Questa sera uno tra i concorrenti rimasti in gioco spegnerà le luci della Casa e tornerà alla sua vita con un montepremi da 100mila euro in tasca, 50mila dei quali da versare in beneficenza. Ad avere già ottenuto l’accesso alla finalissima sono stati Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe a cui si aggiungerà uno tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi per il quali è momentaneamente ancora attivo il televoto che consentirà al pubblico di scegliere l’ultimo finalista. A traghettare i protagonisti del reality verso il rush finale saranno la conduttrice Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Stando alle anticipazioni diffuse fino a oggi, questa sera i concorrenti rimasti in gioco riproporranno alcune tra le loro performance migliori: Antonella Elia e Adriana Volpe proporranno la La notte è piccola delle Gemelle Kessler, Antonella Mussolini e Lucia Ilardo si esibiranno sulle note di Tokyo Night mentre saranno impegnati in un’esibizione dei Blues Brothers. I gieffini, guidati dal coreografo Todaro, saranno inoltre protagonisti della sigla iniziale.