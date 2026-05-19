Chi vince il GF Vip 2026 secondo i lettori di Fanpage.it: percentuali e pronostici prima della diretta

Abbiamo chiesto ai lettori di Fanpage.it chi vincerà il Grande Fratello Vip 2026. La classifica e le percentuali emerse dal sondaggio. Sul podio Antonella Elia, Alessandra Mussolini e testa a testa tra Adriana Volpe e Raimondo Todaro.

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Abbiamo chiesto ai lettori di Fanpage.it chi vincerà il Grande Fratello Vip 2026. Stasera, infatti, andrà in onda la finale. Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici proclameranno il vincitore tra i concorrenti rimasti in gara. Raimondo Todaro e Renato Biancardi si contenderanno l'ultimo posto in finale. Uno di loro si unirà ai finalisti Antonella Elia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Raul Dumitras. Vediamo il responso del nostro sondaggio.

Antonella Elia favorita alla vittoria del GF Vip

I lettori di Fanpage.it che hanno partecipato al sondaggio non hanno dubbi. C'è una concorrente che stacca nettamente gli altri finalisti. A giudicare dal responso, a vincere il Grande Fratello Vip 2026 potrebbe essere Antonella Elia. Segue a grande distanza Alessandra Mussolini, che tuttavia potrebbe insidiare l'ipotetica vittoria dell'ex ragazza di Non è la Rai. Dietro di loro, nella classifica stilata dai nostri lettori, ci sono Adriana Volpe e Raimondo Todaro. Il ballerino quindi dovrebbe riuscire a superare il televoto con Renato Biancardi.

Chiudono la classifica con una manciata di voti: Renato Biancardi, Raul Dumitras e Lucia Ilardo. Ovviamente va tenuta in conto la consueta imprevedibilità delle dinamiche della finale. Il televoto flash può mietere vittime insospettabili. Il verdetto ufficiale sarà comunicato stasera in diretta su Canale5.

La classifica finale del Grande Fratello Vip: le percentuali secondo i lettori

La finale del Grande Fratello Vip 2026 si preannuncia ricca di colpi di scena, tra incontri con i propri cari, coreografie e il ricordo dei momenti più intensi vissuti nella casa. Il primo verdetto riguarderà Raimondo Todaro e Renato Biancardi. Uno di loro si unirà ai finalisti, l'altro dovrà abbandonare la casa. Da lì in poi sarà un susseguirsi di sfide dall'esito imprevedibile con una serie di televoti flash che porteranno alla proclamazione del vincitore. Secondo i lettori di Fanpage.it, la classifica finale potrebbe essere questa: