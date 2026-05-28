Lucia Ilardo rivede Renato Biancardi dopo il Gf Vip, Raul si dissocia: “Non cavalco qualcosa che non esiste” 

La reunion a Napoli tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo il Gf Vip riaccende i dubbi sulla veridicità della loro storia. Nel frattempo, Raul Dumitras prende le distanze: l’ex concorrente ha tolto il “segui” su Instagram alla modella, chiarendo di non voler prendere parte a dinamiche “create ad arte per il web”.

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A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 8, la realtà fuori dalla Casa si dimostra più caotica del previsto. Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono concessi una cena insieme a Napoli, scatenando però i dubbi di coloro che continuano a non credere alla buona fede del napoletano. A complicare lo scenario è intervenuto però Raul Dumitras: l'ex inquilino ha cancellato la donna dai suoi contatti social e ha stroncato sul nascere l'ipotesi di un flirt tra loro, spiegando di non voler alimentare gossip inesistenti. L'ex gieffina, dal canto suo, difende le sue scelte: “Almeno resto coerente”.

L'incontro tra Lucia e Renato dopo il Gf Vip

Nelle scorse ore, la città di Napoli ha ospitato la reunion tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Il loro legame, nato nella Casa di Cinecittà, era stato segnato da continui alti e bassi, timori e chiarimenti. La ritrovata vicinanza è stata documentata via social attraverso immagini che li ritraggono sorridenti e complici in un ristorante, ma il ritorno alla quotidianità non ha placato lo scetticismo degli spettatori. Molti sostenitori della modella, infatti, continuano a manifestare forti perplessità sulla genuinità dei sentimenti di Renato.

La replica di Lucia

L'ondata di diffidenza affonda le radici nelle battute finali del reality guidato da Ilary Blasi. In molti avevano letto il cambio di rotta di Renato, diventato improvvisamente affettuoso e geloso, come una mossa calcolata, arrivata proprio in concomitanza con l'ingresso di Lucia in finale. Nonostante Biancardi avesse sempre rispedito al mittente le accuse di opportunismo, i vecchi rancori social sono riemersi non appena la coppia si è mostrata a cena insieme. La replica dell'ex gieffina non si è fatta attendere e, con una buona dose di ironia, ha rivendicato la propria linea di condotta sottolineando di essere quantomeno rimasta "coerente con se stessa". Poco dopo ha liquidato ulteriori polemiche rispondendo con una risata a un video ironico di Alessandra Mussolini focalizzato su come gestire i caratteri un po' instabili.

Renato Biancardi nella storia pubblicata su Instagram da Lucia Ilardo

La mossa di Raul: “Nessuna storiella social, dico la verità”

A ridisegnare completamente gli equilibri di questo triangolo post-televisivo ci ha pensato però Raul Dumitras. Durante la permanenza nel loft, una fetta consistente di telespettatori aveva sperato in una frequentazione tra lui e Lucia, spingendo per un definitivo allontanamento di Renato. Raul, dal canto suo, non aveva mai assecondato fino in fondo questa possibilità. Ieri è arrivata la rottura definitiva: il romano ha tolto il "segui" su Instagram alla sua ex coinquilina. Interpellato dai fan, l'ex fidanzato di Martina De Ioannon ha spiegato apertamente la sua posizione, ammettendo di aver sentito Lucia per un confronto ma di non voler prestare il fianco a dinamiche fake nate solo per "creare interazioni web". Raul ha chiarito di non essere interessato a cavalcare un rapporto che nella realtà non è mai esistito e che ridurre il percorso nel programma alle trame di gossip sarebbe un vero peccato. Una presa di distanza netta, che sembra aver spinto Lucia a cercare nuovamente stabilità e supporto nel suo legame originario con Renato.