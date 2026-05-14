Antonella Elia attacca Renato al GF Vip: “Sei tornato da Lucia solo perché finalista”, Todaro lo difende

Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è detta convinta che Renato Biancardi si sia riavvicinato a Lucia Ilardo solo perché la concorrente è stata proclamata finalista. Raimondo Todaro ha difeso l’amico.

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Al Grande Fratello Vip, Renato Biancardi si è riavvicinato a Lucia Ilardo. Tra i concorrenti, c'è chi pensa che sia una mossa strategica per godere della luce riflessa della finalista. Così, è scoppiato un acceso battibecco a tavola, tra chi reputava sincero l'interesse di Renato per Lucia e chi ci vedeva solo un modo per guadagnarsi l'attenzione del pubblico.

Antonella Elia è stata la prima ad esprimere le sue perplessità sul conto di Renato Biancardi: "Ormai lui e Lucia sono fidanzati quindi devono essere lasciati in disparte a farsi le confidenze d'amore. Si sono legati da ieri, da quando lei è diventata finalista". Raimondo Todaro è intervenuto per difendere l'amico. Ha assicurato che ormai da più di un mese, Lucia e Renato dormono insieme tutte le sere. Antonella ha replicato: "Sei un buonista, non ti agitare".

Raimondo Todaro è rimasto fermo sulle sue convinzioni: "Dite una cosa che è bruttissima e sbagliatissima". Ed è tornato a schierarsi dalla parte dell'amico: "Tutte le sere stanno almeno due ore sotto le coperte. A volte capita che si sveglino la mattina nello stesso letto". Alessandra Mussolini ha rimproverato il concorrente: "La tua è una reazione fuori luogo". Ma il ballerino ha replicato: "Non ti permettere proprio. Dire che Renato dorme con Lucia perché è finalista è una bugia, una cosa falsa".

Renato Biancardi li ha raggiunti a tavola e ha chiesto ad Antonella Elia di avere un confronto con lei per chiarirle le idee. Paradossalmente, però, la stessa Lucia Ilardo ha espresso dei dubbi sul cambiamento improvviso del comportamento di Renato nei suoi confronti. Dopo averla tenuta a distanza, ora si dimostra affettuoso: "È stato uno switch strano". Antonella Elia ha visto in questa dichiarazione, la prova che aveva ragione e ha lanciato un'ultima frecciatina all'indirizzo di Raimondo Todaro: "Io non vivo su Marte, so benissimo quando si sono baciati. Ieri è stata la prima notte che Renato ha dormito tutta la notte con Lucia".