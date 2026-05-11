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Al GF Vip Adriana Volpe svela un segreto ad Antonella Elia: “Il tuo ex Pietro Delle Piane mi ha mandato dei vocali”

Al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha rivelato ad Antonella Elia un segreto che riguarda il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane. La reazione della concorrente.
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A cura di Daniela Seclì
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Antonella Elia, Pietro Delle Piane e Adriana Volpe Foto Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset
Antonella Elia, Pietro Delle Piane e Adriana Volpe Foto Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset
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Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è tornata a pensare al suo ex Pietro Delle Piane. Ad Adriana Volpe ha confidato che stanno riemergendo i bei ricordi, mentre fino a qualche tempo fa ricordava solo le cose brutte. L'amica, allora, le ha svelato un segreto.

Antonella Elia ripensa a Pietro Delle Piane

Adriana Volpe ha consigliato ad Antonella Elia di pensarci bene prima di chiudere definitivamente la porta al suo ex fidanzato. La gieffina, tuttavia, si è detta convinta che ormai abbiano scritto la parola fine: "Io credo che sia completamente conclusa la cosa. Irrimediabilmente". Volpe non la pensa come lei. Ritiene che sia positivo che stiano riemergendo nella sua memoria anche i momenti lieti vissuti con Pietro: "Datti tempo". L'ex ragazza di Non è la Rai, è rimasta ferma sulle sue convinzioni: "Quando uscirò credo che non ci sarà più modo di tornare indietro".

Adriana Volpe svela un segreto

Adriana Volpe si è detta convinta che Pietro Delle Piane voglia ancora bene ad Antonella. Elia, allora, l'ha definita "la fatina delle fiabe". E si è detta convinta che il suo ex fidanzato ormai sia "volato via". A questo punto, Adriana ha rivelato alla gieffina: "Lo sai che Pietro mi ha inviato dei vocali prima di venire qua?". Antonella è rimasta spiazzata. Non ne sapeva niente: "E cosa ti ha detto?". Adriana le ha svelato: "Di starti vicino". Quindi ha spiegato perché ha deciso di dirglielo:

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Non posso entrare nella tua storia non conoscendola. Conosco gli anni passati per come vi vivevo. Come amica sono un disastro, non sono sempre presente. Però se posso riuscire a fare qualcosa per fare stare meglio le persone lo faccio. Ecco perché ti dico questo di Pietro. Prenditi il tuo tempo e pensaci. Lui ci tiene a te.

Antonella Elia ha ammesso: "È bello che ti abbia detto di starmi vicino".

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