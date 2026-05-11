Al GF Vip Adriana Volpe svela un segreto ad Antonella Elia: “Il tuo ex Pietro Delle Piane mi ha mandato dei vocali”

Antonella Elia, Pietro Delle Piane e Adriana Volpe Foto Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

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Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è tornata a pensare al suo ex Pietro Delle Piane. Ad Adriana Volpe ha confidato che stanno riemergendo i bei ricordi, mentre fino a qualche tempo fa ricordava solo le cose brutte. L'amica, allora, le ha svelato un segreto.

Antonella Elia ripensa a Pietro Delle Piane

Adriana Volpe ha consigliato ad Antonella Elia di pensarci bene prima di chiudere definitivamente la porta al suo ex fidanzato. La gieffina, tuttavia, si è detta convinta che ormai abbiano scritto la parola fine: "Io credo che sia completamente conclusa la cosa. Irrimediabilmente". Volpe non la pensa come lei. Ritiene che sia positivo che stiano riemergendo nella sua memoria anche i momenti lieti vissuti con Pietro: "Datti tempo". L'ex ragazza di Non è la Rai, è rimasta ferma sulle sue convinzioni: "Quando uscirò credo che non ci sarà più modo di tornare indietro".

Adriana Volpe svela un segreto

Adriana Volpe si è detta convinta che Pietro Delle Piane voglia ancora bene ad Antonella. Elia, allora, l'ha definita "la fatina delle fiabe". E si è detta convinta che il suo ex fidanzato ormai sia "volato via". A questo punto, Adriana ha rivelato alla gieffina: "Lo sai che Pietro mi ha inviato dei vocali prima di venire qua?". Antonella è rimasta spiazzata. Non ne sapeva niente: "E cosa ti ha detto?". Adriana le ha svelato: "Di starti vicino". Quindi ha spiegato perché ha deciso di dirglielo:

Non posso entrare nella tua storia non conoscendola. Conosco gli anni passati per come vi vivevo. Come amica sono un disastro, non sono sempre presente. Però se posso riuscire a fare qualcosa per fare stare meglio le persone lo faccio. Ecco perché ti dico questo di Pietro. Prenditi il tuo tempo e pensaci. Lui ci tiene a te.

Antonella Elia ha ammesso: "È bello che ti abbia detto di starmi vicino".