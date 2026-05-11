Ascolti tv 10 maggio: Roberta Valente chiude col botto (20.4%), Racconto di una notte si ferma al 12.8%

Domenica 10 maggio la prima serata tv ha visto il dominio di Rai1 con l’ultimo episodio di Roberta Valente – Notaio in Sorrento (20.4% di share) che ha stravinto contro la concorrenza di Canale5 con la serie turca Racconto di una notte (ferma al 12.8%).Ecco tutti i dati Auditel.

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Il palinsesto televisivo di domenica 10 maggio ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, serie tv e approfondimento. La prima serata televisiva ha visto il dominio di Rai1 con l'ultimo episodio di Roberta Valente – Notaio in Sorrento (20.4% di share) che ha stravinto contro la concorrenza di Canale5 con la serie turca Racconto di una notte (ferma al 12.8%). Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di domenica 10 maggio 2026.

Il finale di Roberta Valente stravince contro Racconto di una notte

In prima serata, Rai1 ha proposto come settimana scorsa un singolo episodio di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, che ha segnato la chiusura della prima stagione. La serie è stata seguita da 3.523.000 spettatori pari al 20.4% di share dalle 21:56 alle 22:59, vincendo la serata degli ascolti. Si tratta di un ottimo risultato, che segna una crescita del prodotto rispetto ai dati già buoni della settimana scorsa, quando aveva registrato 3.423.000 spettatori pari al 19.7% di share. Canale5 resta indietro con l'appuntamento di Racconto di una notte: la fiction turca si è fermata a 1.639.000 spettatori con uno share del 12.8% dalle 22:04 alle 00:29.

Affari tuoi supera La ruota della fortuna

Domenica 10 maggio, in access prime time sono stati trasmessi i due programmi più amati dai telespettatori italiani. Vince ancora una volta Rai1, che ha proposto una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.419.000 spettatori (23%) dalle 20:47 alle 21:48. Su Canale5 La ruota della fortuna ha intrattenuto 4.210.000 spettatori pari al 21.8% dalle 20:53 alle 21:58.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Rai2 ha trasmesso N.C.I.S – Unità del crimine, che ha interessato 574.000 spettatori (3.1%). Rai3 ha trasmesso Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata ha interessato 1.474.000 spettatori pari all’8.3%. Italia1 ha trasmesso Zelig On, lo show condotto da Paolo Ruffini con Lodovica Comello, che ha interessato 792.000 spettatori con il 5.9%. Sul Nove in onda Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, che è stato seguito da 1.580.000 spettatori con il 9% e 863.000 spettatori con il 9.2% nella parte chiamata Il Tavolo. Su La7, il film Il primo cavaliere: 259.000 spettatori e l’1.8%. Su Rete4 spazio a LaLiga – Barcellona-Real Madrid, che ha registrato 1.149.000 spettatori (6.3%).