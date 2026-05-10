Ascolti tv 9 maggio: la semifinale non fa crescere Amici 2026 (22.2%), cala Dalla strada al palco Special (17.9%)

Gli ascolti tv di sabato 9 maggio. Su Rai1 è andato in onda un nuovo appuntamento con lo show Dalla strada al palco Special che è calato nei risultati. Canale5 ha trasmesso invece la semifinale di Amici 2026, rimasto stabile negli ascolti. Nemmeno la semifinale ha invertito il trend.

Nella serata di sabato 9 maggio, il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico principalmente intrattenimento, offrendo una pausa dai consueti e continui aggiornamenti e speciali sul caso Garlasco e sulla chiusura delle indagini dell’ultimo anno a carico di Andrea Sempio. In questa breve pausa dalla cronaca nera in tv, il palinsesto è tornato a concentrarsi sugli show della prima serata con Rai1 che ha trasmesso una puntata di Dalla strada al palco Special, mentre Canale5 ha mandato in onda la semifinale di Amici 2026. In access prime time, come al solito, il consueto confronto tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Affari Tuoi di Stefano De Martino.

La sfida tra Dalla strada al palco e la semifinale di Amici

Sono stati la musica e il talento a fare da filo conduttore tra le reti durante la prima serata di sabato 9 maggio. Con una giuria formata da Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero e Carlo Conti, su Rai1 è andata in onda una nuova puntata dello speciale Dalla strada al palco. Diversi gli ospiti intervenuti come Luca Argentero, Elettra Lamborghini e Fabio Rovazzi. Gli artisti che si sono esibiti di fronte ai giurati sono stati accompagnati dal vivo dalla band del maestro Enrico Melozzi.

Canale5 ha risposto con la penultima puntata dell’edizione in corso del Serale di Amici 2026 che ha eletto i primi 4 finalisti in attesa che sia il pubblico a decretare chi tra Angie e Lorenzo si aggiudicherà la quinta maglietta dorata della finalissima. Proprio il talent show condotto da Maria De Filippi ha realizzato il risultato migliore con uno share del 22.2% e spettatori. Un dato che basta a Canale5 a vincere la serata ma che resta basso per gli standard del format e caratterizzato da un trend che non è riuscito a risollevarsi nemmeno in occasione della penultima puntata. Solo un anno fa, la semifinale aveva ottenuto quasi 1 milione di spettatori in più (erano stati 3.784.000 gli spettatori) con il 27.7% di share. Una responsabilità che non va attribuita alla concorrenza debole di Rai1 che, con la puntata di ieri de La strada al palco, è calata nuovamente al 17.9% di share con 2.493.000 spettatori. Risultati in linea con quelli delle altre reti quelli ottenuti da La7 con In altre parole…ancora che ha ottenuto 579.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Tv8 Masterchef è stato seguito da 242.000 spettatori con l’1.8% di share mentre sul Nove Accordi e Disaccordi ha ottenuto il 3.7% di share con 521.000 spettatori.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo adesso che cos’è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 è andato in onda un episodio della settima stagione del telefilm The Rookie che è stato seguito da 615.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rai3 è stato trasmesso l’approfondimento previsto con Sapiens: Un solo pianeta seguito da 552.000 spettatori con il 3.9% di share. Italia1 ha invece puntato sull’animazione con il il film Kung Fu Panda 3 (3.8% di share e 589.000 spettatori) mentre su Rete4 è andato in onda il film Bomber che ha fatto registrare uno share pari al 4.1% con 616.000 spettatori.

La sfida dell’access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della fortuna

A portare a casa il risultato del programma più visto in assoluto nella giornata di sabato 9 maggio è stata La ruota della fortuna che ha ottenuto il 22.4% di share con 3.766.000 spettatori. Segue a brevissima distanza Affari Tuoi con Stefano De Martino che totalizza il 21.8% di share con 3.648.000 spettatori.