Nicola Marchionni finalista di Amici, dedica alla madre scomparsa. De Filippi: “Gli consentivamo di andare in ospedale”

Nel corso della puntata di Amici del 9 maggio Nicola diventa il primo finalista. Per lui un’esperienza complessa, visto che negli stessi mesi è venuta a mancare sua madre. De Filippi rivela che la produzione gli ha sempre consentito di andare a trovarla in ospedale.

La finale conquistata, l’abbraccio di Maria De Filippi e quel pensiero costante rivolto alla madre scomparsa durante questa edizione di Amici. La puntata del Serale ha avuto in Nicola Marchionni il suo momento più intenso, trasformando la corsa verso la finale in qualcosa che andasse ben oltre il talento e la competizione.

Nicola raggiunge il traguardo della finale

Il ballerino è diventato il primo finalista di Amici 25 al termine di una serata in cui giudici, insegnanti e conduttrice hanno voluto sottolineare soprattutto il suo percorso umano. Prima ancora del verdetto arrivato nel corso della puntata del 9 maggio, Gigi D’Alessio ha ricordato quanto sua madre sarebbe stata orgogliosa di lui, mentre Elena D’Amario ha evidenziato la sensibilità mostrata dal ragazzo nei confronti dei compagni durante tutto il Serale: “È stato quello che più di tutti ha dimostrato solidarietà autentica”, ha spiegato.

A blindare definitivamente la sua presenza in finale è stato poi Amadeus, che ha ammesso di non riuscire nemmeno a immaginare un’ultima puntata senza Nicola. Ma il momento che ha segnato la serata è arrivato durante la prima manche, quando il ballerino si è esibito sulle note di Ovunque sarai, dedicando la coreografia alla madre. Una performance intensa, costruita attorno al dolore della perdita e alla necessità di trasformarlo in qualcosa da condividere. Al termine dell’esibizione Maria De Filippi gli si è avvicinata pronunciando parole destinate a restare tra i momenti più forti dell’edizione: “Anche le emozioni più dolorose sono degne di essere vissute, puoi trovare la bellezza anche dentro di esse”.

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Le parole di Maria De Filippi

Subito dopo è arrivato un lungo abbraccio tra i due. La stessa De Filippi ha poi svelato anche un retroscena rimasto finora privato. Durante il periodo in cui la madre di Nicola stava male, la produzione gli aveva permesso di raggiungerla in ospedale. “Un giorno si è presentato con un mazzo di fiori per tutti noi”, ha raccontato la conduttrice, definendolo “un gesto speciale”.

Ed è forse questo l’aspetto che più ha colpito nel percorso di Nicola Marchionni: la capacità di attraversare un dolore così grande senza mai perdere delicatezza verso gli altri. In una stagione spesso dominata dalle dinamiche del talent, la sua finale è sembrata soprattutto il riconoscimento di una storia personale che il pubblico ha imparato a conoscere poco alla volta.