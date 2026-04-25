Milly Carlucci annuncia il ritorno di Canzonissima il prossimo anno: “Rai è soddisfatta dei risultati”

Milly Carlucci ha aperto la finale di Canzonissima, in onda sabato 25 aprile su Rai1, con un annuncio importante per il pubblico. Il programma tornerà in onda con una nuova edizione il prossimo anno. Una notizia che la conduttrice aveva già anticipato in una recente intervista e che ora trova conferma, spiegando anche le ragioni che hanno portato l'azienda a continuare a investire sul prodotto. Inizialmente pare ci fosse anche l'intenzione di prolungarlo di qualche puntata, ma gli impegni dei cantanti e quelli della stessa conduttrice hanno reso impossibile questa strada.

Prima di iniziare con la gara, che eleggerà la ‘canzonissima' di questa edizione, Milly Carlucci ha raggiunto il centro dello studio insieme al cast e ha spiegato: "Devo ringraziare Prime Time, che ci ha espresso grande soddisfazione per questo programma e per i risultati che abbiamo raggiunto, quindi ha commissionato la trasmissione per l'anno prossimo". Canzonissima quindi tornerà con una nuova edizione nel 2027, visto il grande successo riscontrato da parte del pubblico. A volerlo sono stati i vertici Rai, che hanno comunicato la decisione direttamente a Milly Carlucci.

Nelle settimane di messa in onda, il programma ha raggiunto ottimi risultati in termini di ascolti, pur non riuscendo a vincere lo scontro in prima serata con il Serale di Amici. Tra i motivi del successo, come ha raccontato la stessa Carlucci, il fatto che non fosse pensato come un "effetto nostalgia" di un prodotto già trasmesso anni fa, ma come "un arrivo" di qualcosa di completamente rivoluzionato: "Abbiamo preso un titolo storico che rappresenta la storia della Rai e gli abbiamo cucito addosso un abito nuovo. Adatto ai tempi".

In giuria Simona Izzo, Giacomo Maiolini, Claudio Cecchetto, Caterina Balivo, Francesca Fialdini, Riccardo Rossi e Pierluigi Pardo. Nel cast invece nomi come Dolcenera, i Jalisse (che hanno riportato su Rai1 Fiumi di parole dopo 30 anni) ed Elettra Lamborghini.