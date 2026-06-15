Elisabetta Canalis nuova conduttrice di Tú sí que vales: “Lascia Giulia Stabile”

Novità nel programma di Canale 5 dalla prossima stagione. Elisabetta Canalis condurrà al posto di Giulia Stabile, che lascia dopo cinque edizioni.

Per Tú sí que vales novità in arrivo. Il programma tornerà in onda a settembre, come sempre nei sabato sera di Canale 5, ma lo farà con una novità importante. Alla conduzione non ci sarà Giulia Stabile, come accaduto nelle ultime stagioni, ma sarà Elisabetta Canalis la nuova conduttrice dello show del sabato sera, prendendo il posto della ballerina che ha guidato la trasmissione dal 2021.

Perché Giulia Stabile lascia Tú sí que vales

A darne notizia è Chi, spiegando che Stabile non potrà prendere parte al programma perché impegnata nel tour mondiale d di Rosalía, la cantante spagnola. A condurre il programma, quindi, l'ex velina che sarà affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Si tratta della sola variazione all'assetto della scorsa stagione, dato che torneranno in giuria Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la giurata del popolo Sabrina Ferilli.

Il ritorno di Canalis in Tv in Italia

Canalis torna così ad un ruolo di primo piano in Tv in Italia dopo un lungo periodo di lontananza dal nostro Paese, visto che l'ultima apparizione risale al 2024, quando fu co-conduttrice di una puntata del Gialappa Show assieme al Mago Forest. Maria De Filippi punta quindi su un volto storico e ben noto al pubblico italiano, un usato sicuro che possa rinfrescare il programma senza stravolgerne l'impostazione.

L'approdo a Tú sí que vales di Elisabetta Canalis smentisce anche un'altra indiscrezione che circolava nelle ultime ore, quella di un ritorno alla conduzione del programma di Belén Rodriguez, che era stata sostituita da Giulia Stabile nel 2021 dopo aver condotto diverse edizioni della trasmissione. L'ipotesi del ritorno di Belén si sarebbe legata inevitabilmente alla conduzione dell'Isola dei Famosi sfumata nelle ultime settimane, con la showgirl argentina che nei giorni scorsi ha spiegato le ragioni del suo no con l'impossibilità di stare per 40 giorni lontana dai suoi figli.