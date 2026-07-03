I palinsesti Rai 2026/2027, la conferenza stampa in diretta: i programmi confermati e le cancellazioni

Uno dei nodi principali della stagione rai. 2026/27 sarà sicuramente la sostituzione di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle. Il nome di Barbara D'Urso ha girato con insistenza e sembrava che fosse l'unico lascia passare per la tv generalista. Dopo qualche indiscrezione che metteva sul tavolo l'ipotesi concreta che fosse il volto destinato a rinnovare il tavolo dei giurati, che a sua volta pare possa avere ulteriori defezioni e conseguenti new entry, si è tornati al punto di partenza. I suoi prossimi progetti certi sono inseriti in un tour a teatro e forse un podcast, nient'altro. Solo oggi si potrà capire quanto la Rai sia riuscita ad andare oltre sulla valutazione del suo futuro televisivo.