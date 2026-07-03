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I palinsesti Rai 2026/2027, la conferenza stampa in diretta: i programmi confermati e le cancellazioni

Venerdì 3 luglio ad Ancona, la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 per scoprire le novità della prossima stagione. I programmi confermati e cancellati, i conduttori e i nomi che faranno parte della scuderia di viale Mazzini.

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3 Luglio 2026 , 11:01
A cura di Eleonora D'Amore
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Oggi, venerdì 3 luglio, alle ore 12:30 ci sarà la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 per scoprire le novità della prossima stagione. Le domande sui programmi cancellati troveranno risposte, così come le indiscrezioni su conduttori e personaggi dei principali programmi della tv di Stato. Qui la diretta live con il commento sulle scelte di rete e di fascia.

11:16

Il nodo Ballando con le stelle e l'incognita Barbara D'Urso in giuria

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Uno dei nodi principali della stagione rai. 2026/27 sarà sicuramente la sostituzione di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle. Il nome di Barbara D'Urso ha girato con insistenza e sembrava che fosse l'unico lascia passare per la tv generalista. Dopo qualche indiscrezione che metteva sul tavolo l'ipotesi concreta che fosse il volto destinato a rinnovare il tavolo dei giurati, che a sua volta pare possa avere ulteriori defezioni e conseguenti new entry, si è tornati al punto di partenza. I suoi prossimi progetti certi sono inseriti in un tour a teatro e forse un podcast, nient'altro. Solo oggi si potrà capire quanto la Rai sia riuscita ad andare oltre sulla valutazione del suo futuro televisivo.

A cura di Eleonora D'Amore
11:07

Da Salvo Sottile a Ore 14 a Eleonora Daniele nel prime time di Rai 3

Le prime anticipazioni, illustrate in grandi linee al Cda della Rai, avevano già lasciato presagire alcuni movimenti e in parte scossoni. L'Adnkronos ha riportato tra le novità più rilevanti: "il ritorno di Duilio Giammaria con ‘Petrolio’, l’arrivo di Salvo Sottile a ‘Ore 14’, il nuovo talk di Roberto Inciocchi, il nuovo programma di Vittorio Brumotti ‘Ultima Chiamata’, dopo l'esordio estivo con ‘Italia A/R', e l’approdo di Eleonora Daniele al prime time di Rai 3 con il nuovo programma ‘Le cose che non sai’, previsto per cinque settimane al giovedì ad inizio stagione". Per Agorà e Far West, papabili Annalisa Bruchi e Antonino Monteleone.

A cura di Eleonora D'Amore
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