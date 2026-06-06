La Rai chiude le porte ad Amadeus, Rossi: “Ha fatto una scelta, noi abbiamo investito su altro”

L’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi esclude categoricamente un ritorno del conduttore a due anni dal suo addio: “Lo stimo ma abbiamo talent straordinari, da Conti a De Martino”.

La Rai chiude le porte al ritorno di Amadeus. E lo fa in maniera piuttosto chiara, attraverso le parole dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi, che rispondendo nel merito durante un intervento al festival del Foglio ha escluso categoricamente un rientro del conduttore nei prossimi mesi, smentendo di fatto le voci di un suo ritorno nate dopo la partecipazione a La Pennicanza di Fiorello dello scorso giovedì.

Le parole di Giampaolo Rossi su Amadeus

"Ha fatto una scelta netta", ha detto Rossi, spiegando che l'azienda dopo la decisione del conduttore di accettare la proposta di Discovery e rifiutare quella della Rai, ha puntato su altri nomi, citando quello di Conti e naturalmente quello di Stefano De Martino, che sarà alla guida del prossimo Sanremo.

La domanda per Rossi è stata chiara e l'ad non si è perso in giri di parole: "Amadeus non torna, è persona a cui sono molto legato e stimo, ha fatto una scelta chiara e netta due anni fa, andando via dalla Rai per altri lidi e la Rai ha altri straordinari talent". Quindi Rossi ha rivendicato le scelte dell'azienda negli ultimi due anni, dopo la decisione di Amadeus di lasciare l'azienda per andare al Nove: "Noi abbiamo coperto il Festival con uno dei più grandi professionisti della Tv italiana come Carlo Conti, portandolo ai più grandi ascolti della storia. Abbiamo investito per il prossimo Sanremo nella figura di Stefano De Martino, che è una delle grandi rivelazioni della televisione futura".

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Le voci di un addio di Amadeus a Nove

Insomma, nessuna possibilità di vedere il conduttore di nuovo sulle reti del servizio pubblico a stretto giro e smentita l'ipotesi di una chiusura anticipata del contratto quadriennale con Discovery per tornare di nuovo a casa. Non è detto che Amadeus resti dov'è, d'altronde, dopo i due anni complessi sul Nove. Non è escluso che il conduttore possa interessare a Mediaset, dove per altro ha già rimesso piede nelle ultime due stagioni partecipando ad Amici in qualità di giudice. Insomma, il futuro prossimo di Ama non è scritto, ma a quanto pare non sarà in Rai. Almeno per il momento.