Amadeus verso la chiusura anticipata con Discovery, ma il rientro in Rai è più che lontano

Amadeus potrebbe rescindere il contratto che lo lega al Nove per i prossimi due anni. Si tratterebbe di una chiusura anticipata della collaborazione tra l’emittente e il conduttore che, di fatto, non ha portato i frutti sperati. Il ritorno in Rai, però, sarebbe più che lontano.

Dopo l'ospitata di Amadeus a La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello su Rai Radio 2, fioccano le ipotesi di un possibile rientro in azienda, a distanza di due anni dal passaggio al gruppo Discovery. Se la via del ritorno sembra essere piuttosto lontana, avanzano invece le voci di una chiusura anticipata dei rapporti con Warner Bros, dopo che l'esperienza sul Nove non si è rivelata vincente come ci si sarebbe aspettati.

L'ipotesi di una chiusura anticipata con Discovery

Il 29 maggio Amadeus ha condotto l'ultima puntata di The Cage, game show posizionato nell'access prime time e che, quindi, data la collocazione se la sarebbe dovuta vedere con i giganti della tv: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. È chiaro che il paragone appare piuttosto insensato, essendo il Nove un canale con un bacino d'utenza televisiva completamente diversa, ma si dà il caso che il programma fosse anche l'ultimo di quelli annunciati in batteria e previsti per il conduttore. Intanto, luglio è mese di presentazioni e palinsesti, ma il gruppo non ha ancora reso nota la data dell'evento in cui si racconteranno le novità della prossima stagione tv. Stando a quanto appreso dall'Adnkronos, Amadeus e Discovery starebbero discutendo in queste settimane della possibilità di rescindere il contratto, trovando una soluzione soddisfacente da ambo le parti.

Il contratto di Amadeus a Discovery

Ma facciamo un passo indietro. Quando Amadeus ha lasciato la Rai, dopo una stagione ricca di soddisfazioni, dal successo dei Soliti Ignoti passando per Affari Tuoi e approdando ai cinque Sanremo dei record, il contratto siglato con Warner Bros prevedeva un rapporto lavorativo di quattro anni, nei quali si affidavano al conduttore un programma nell'access prime time da gestire da settembre a maggio e due trasmissioni in prima serata. Il primo anno di permanenza in Discovery il patto era stato effettivamente rispettato, Amadeus aveva infatti condotto La Corrida e Like a Star, a cui si aggiunge anche l'arrivo in grande stile nel 2024 con Suzuki Music Party. Nella stagione televisiva appena trascorsa, il conduttore ha presentato solo The Cage e La Corrida, per poi ritrovarsi nuovamente giudice di Amici, come lo scorso anno, durante il serale su Canale 5.

Ad Amadeus converrebbe tornare in Rai?

A conti fatti l'esperienza di Amadeus a Discovery non è stata foriera di grandi risultati, anzi, il successo che ci si sarebbe aspettati non è mai arrivato, ed è per questa ragione che, probabilmente, da parte tanto dell'azienda quanto del conduttore si sta valutando l'ipotesi di chiudere la collaborazione. Al momento, però, la possibilità di tornare in Rai sarebbe più che remota e in effetti ad Amadeus nemmeno converrebbe. Non sarebbe accolto dal clamore in cui era avvolto dopo i successi conquistati in una staffetta serrata, tentare una ricollocazione in palinsesto non sarebbe impresa semplice, ragion per cui, come accadde per un grande nome come Pippo Baudo, qualora dovesse mai esserci un ritorno nelle braccia di Mamma Rai, sarebbe più che graduale.