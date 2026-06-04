Amadeus torna in Rai, ospite di Fiorello canta: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, non ho paura e voglio superarli”

Amadeus torna in Rai dopo due anni dal passaggio al Nove. Il conduttore è ospite de La Pennicanza dell’amico Fiorello che, da sempre, scherza su un suo ipotetico ritorno in azienda. Non è da escludere, però, una chiusura anticipata con il gruppo Discovery.

Amadeus è tornato in Rai. Non un ritorno definitivo, bensì un passaggio negli studi di Via Asiago dall'amico Fiorello che, però, non ha mai smesso di ironizzare su un possibile ritorno del conduttore, dopo l'addio nel settembre 2024 per sbarcare sul Nove, con cinque Sanremo da record all'attivo. Nulla di simbolico, quindi, solo l'effetto nostalgia che ha riportato il noto volto tv tra i corridoi della tv, o per meglio dire, della radio pubblica.

Amadeus negli studi de La Pennicanza

"Dopo due anni cambiano tante cose, certo, ho avuto un po' di problemini a entrare, ma vabbè" è così che Amadeus esordisce arrivando negli studi de La Pennicanza, accolto da un fragoroso applauso da parte del pubblico che ha riabbracciato così il conduttore. La puntata, ovviamente, è un botta e risposta continuo tra i due amici, che si divertono anche a scherzare sullo stato attuale della Rai: "Sai, qui stanno vendendo tutto, dobbiamo stare attenti che vendono anche noi" scherza Fiorello con un velato riferimento al Teatro delle Vittorie e agli altri immobili di cui l'azienda si sta pian piano liberando. Come di consueto, poi, non poteva mancare un momento dedicato solo al canto con Amadeus e Fiorello intenti ad intonare un classico della musica leggera italiana, ovvero Non Amarmi: "Dimmi perché piangi? Di felicità. E perché non torni? Questo non si sa”. E continua: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli".

Il racconto di alcuni aneddoti sanremesi

Dopo cinque Sanremo uno dietro l'altro, era inevitabile parlarne e infatti Ama: "Non si rifiuta mai. Sono stati cinque anni di divertimento vero, anno dopo anno, di grande gioia e improvvisazione" e fa anche qualche rivelazione inedita: "Annalisa l’ho scartata il primo anno. Se prendi un cantante con una canzone che non funziona gli fai un danno". Poi ne approfitta anche per rivendicare alcune intuizioni: "Abbiamo investito su due nomi giovani: Tananai e Olly. Eravamo convinti che fossero due grandi talenti e abbiamo avuto ragione".

Amadeus e la chiusura anticipata con Discovery

Non è la prima volta che Fiorello menziona Amadeus nel suo programma e infatti è capitato più volte che il conduttore siciliano chiamasse l'amico durante qualche diretta: "Hai sempre risposto anche quando non ti conveniva" ha commentato Biggio. È da quando Amadeus ha varcato la porta della Rai per la nuova avventura televisiva sul Nove, che Fiorello non perde occasione per provare a farlo "tornare a casa", sebbene ci sia un contratto che lo vincoli all'altra emittente e soprattutto, al momento, non sarebbe un ritorno poi così scontato, visto che a dicembre dello scorso anno, la Rai aveva chiaramente comunicato che non c'erano trattative in corso per un possibile riassorbimento del conduttore. Si tratta, quindi, di una lontanissima ipotesi sebbene il passaggio al gruppo Discovery non è un mistero che non abbia dato i frutti sperati. Stando a quanto apprende Adnkronos, infatti, è possibile che il conduttore di concerto con l'emittente di Warner Bros, stia valutando di rescindere il contratto seppur in anticipo.