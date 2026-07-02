Governo Meloni, centrodestra bloccato sulla legge elettorale e nuove crepe sul fine vita. Vannacci: “La premier tiri fuori gli attributi”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo lo stallo nel centrodestra sulla legge elettorale, con Fratelli d'Italia a favore delle preferenze e Lega e Forza Italia contrarie. Sul tema è intervenuto duramente l'ex generale Roberto Vannacci, che ha attaccato la premier chiedendo "preferenze vere" e invitandola a "tirare fuori gli attributi". L'approdo in Aula dello Stabilicum è però slittato al 14 luglio: il ministro Luca Ciriani ha spiegato che il rinvio non è politico, ma dovuto ai disagi logistici nei trasporti ferroviari che rallentano l'arrivo dei parlamentari a Roma.

Restano accese anche le polemiche sul Quirinale, con Elly Schlein che accusa Giorgia Meloni di essere "ossessionata dal potere". Intanto, a Palazzo Chigi, la premier ha riunito i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti (assente Matteo Salvini) in vista del vertice Nato di Ankara del 7 e 8 luglio, confermando il sì dell'Italia agli aiuti militari a Kiev fino al 2027. Infine, si apre una nuova crepa sul fine vita: Forza Italia spinge per calendarizzare il disegno di legge al Senato trovando la sponda del PD, ma si scontra con il silenzio freddo del resto della maggioranza.