Governo Meloni, centrodestra bloccato sulla legge elettorale e nuove crepe sul fine vita. Vannacci: “La premier tiri fuori gli attributi”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo lo stallo nel centrodestra sulla legge elettorale, con Fratelli d'Italia a favore delle preferenze e Lega e Forza Italia contrarie. Sul tema è intervenuto duramente l'ex generale Roberto Vannacci, che ha attaccato la premier chiedendo "preferenze vere" e invitandola a "tirare fuori gli attributi". L'approdo in Aula dello Stabilicum è però slittato al 14 luglio: il ministro Luca Ciriani ha spiegato che il rinvio non è politico, ma dovuto ai disagi logistici nei trasporti ferroviari che rallentano l'arrivo dei parlamentari a Roma.
Restano accese anche le polemiche sul Quirinale, con Elly Schlein che accusa Giorgia Meloni di essere "ossessionata dal potere". Intanto, a Palazzo Chigi, la premier ha riunito i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti (assente Matteo Salvini) in vista del vertice Nato di Ankara del 7 e 8 luglio, confermando il sì dell'Italia agli aiuti militari a Kiev fino al 2027. Infine, si apre una nuova crepa sul fine vita: Forza Italia spinge per calendarizzare il disegno di legge al Senato trovando la sponda del PD, ma si scontra con il silenzio freddo del resto della maggioranza.
Governo Meloni: lo stallo sulla legge elettorale, il vertice Nato a Palazzo Chigi e le divisioni nel centrodestra sul fine vita
Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo le forti frizioni nella maggioranza per la riforma elettorale e i nuovi dossier sul tavolo. Il centrodestra fatica a trovare la quadra sullo Stabilicum, frenato dal duello sul meccanismo delle preferenze: Fratelli d'Italia spinge per introdurle, mentre Lega e Forza Italia fanno muro. Nel dibattito si inserisce a gamba tesa anche Vannacci, che ha lanciato una pesante provocazione alla premier invitandola a "tirare fuori gli attributi" per garantire preferenze reali ed evitare il sistema dei parlamentari nominati dalle segreterie.
Il rinvio dell'approdo in Aula al 14 luglio, tuttavia, non sarebbe legato a queste tensioni politiche. Il ministro Luca Ciriani ha infatti precisato che lo slittamento è dovuto esclusivamente ai gravi disagi logistici dei trasporti ferroviari (sollevati inizialmente dall'opposizione con AVS) che impediscono a molti deputati di raggiungere agevolmente Roma, costringendo il Parlamento a procedere a scartamento ridotto con le sole attività di commissione.
Sullo sfondo restano le durissime critiche di Elly Schlein, che ha definito Giorgia Meloni "ossessionata dal potere" in merito al capitolo Quirinale. Sul fronte internazionale, la premier ha blindato la linea italiana in un vertice a Palazzo Chigi con i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti, escludendo il vicepremier Matteo Salvini: confermato il pieno sostegno militare a Kiev fino al 2027 in vista del prossimo summit Nato ad Ankara.
A surriscaldare gli animi nella coalizione si aggiunge infine il tema del fine vita: Forza Italia, per mano di Stefania Craxi, ha chiesto di mettere in calendario il disegno di legge al Senato incassando subito il via libera del PD, un'iniziativa che ha gelato il resto del centrodestra, rimasto per ora in un silenzio distaccato.