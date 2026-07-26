A Dubai c’è un bonus da 700 euro per chi invita amici e turisti: come funziona, i requisiti per riceverlo

Un bonus di oltre 700 euro per chi invita amici e parenti a Dubai. È il nuovo programma del governo della città emiratina per incentivare il turismo dopo la guerra in Iran. Il contributo consiste in voucher spendibili per attrazioni e soggiorni dal 20 luglio al 31 ottobre. Ecco tutte le regole e i requisiti per partecipare.

Un bonus di oltre 700 euro per i residenti a Dubai che portano amici, turisti, familiari nella città emiratina. È una delle soluzioni pensate dal governo locale per far fronte alle possibili ripercussioni legate alla ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Si chiama "Dubai Invite" e consiste in un programma che riconosce contributi, sotto forma di voucher spendibili per vari tipi di attrazioni, a chi ospita parenti e amici nella città. La promozione si applica a soggiorni che vanno dal 20 luglio e al 31 ottobre, fino a un massimo di cinque persone alla volta. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni e i requisiti per riceverlo.

Cos'è il Dubai Invite, il bonus da 700 euro per chi ospita amici e parenti nella città

Il programma prevede contributi per un valore complessivo superiore a 3.000 dirham ai residenti di Dubai che invitano amici, parenti, in generale turisti, allo scopo di visitare la città. La cifra equivale a circa 700 e 720 euro. La misura risponde alla necessità di incentivare il turismo dopo il crollo causato dalle tensioni in Medio Oriente, nello specifico dalla guerra in Iran. Negli ultimi tempi gli Emirati Arabi Uniti hanno subito un progressivo calo di turisti e visitatori, messi in fuga dalle notizie di bombardamenti e attacchi con i droni. Solo pochi mesi fa, tra fine febbraio e inizio marzo, migliaia di persone erano rimaste bloccate a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo nel Golfo Persico dopo l'inizio della guerra. La città inoltre, era finita nuovamente sotto attacco durante le rappresaglie iraniane contro alcune basi americane nei Paesi del Golfo.

Come funziona il programma: voucher e limiti di inviti

Il contributo non viene erogato in denaro ma sotto forma di voucher o pacchetti utilizzabili per acquistare soggiorni, visite turistiche, esperienze enogastronomiche e ingressi nelle diverse attrazioni della città. Ci sono però una serie di paletti da rispettare. Ciascun residente può usufruire di un massimo di tre inviti e a ogni invito, può ospitare non più di cinque persone. Il programma inoltre, è valido per i viaggi che ricadono nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 31 ottobre.

Chi può partecipare: i requisiti

Possono aderire al programma tutti i cittadini e residenti negli Emirati Arabi Uniti che abbiano superato la maggiore età e risultino in possesso di un'Emirates Id valida. Per aderire basta compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale Visit Dubai, in cui andranno inseriti tutti i dati di ogni persona invitata: nome, numero di passaporto, nazionalità, data di nascita, rapporto con il residente, data di arrivo e durata del soggiorno. I visitatori designati non devono essere residenti negli Emirati Arabi Uniti, devono possedere un visto turistico valido o risultare idonei a ottenere un visto all'arrivo. È importante sapere inoltre, che ogni ospite può essere candidato una sola volta per ottenere i voucher. In caso di più candidature, quelle successive alla prima saranno automaticamente escluse.