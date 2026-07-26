Caso Pirlo ct, il sito di scommesse Fonbet di cui è sponsor è pure bloccato in Italia: ora usa un clone

Andrea Pirlo, 47 anni, è stato nominato commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. Sulla sua nomina sono arrivati diversi dubbi, soprattutto di tipo politico: Pirlo è sponsor di Fonbet, un portale di scommesse russo. Il sito principale di Fonbet è bloccato in Italia anche se si può ancora accedere con un trucco.

Il viso è il suo. Un sorriso tirato che i tifosi italiani non hanno visto spesso durante le partite. La maglia che indossa richiama i colori del Milan, club in cui ha giocato per dieci anni dal 2001 al 2011. Ma non ha niente a che fare con la squadra italiana. Il rosso e il nero sono i colori di Fonbet, il portale di scommesse russo che in queste ore sta diventando un problema per il prossimo incarico di Andrea Pirlo. Dopo il disastro, ormai consueto, della qualificazione ai Mondiali e dopo la panchina di Gennaro Gattuso, ora il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini ha deciso di puntare su Pirlo come nuovo ct della Nazionale. Scelta arrivata dopo il rifiuto di Pep Guardiola, che ha appena salutato dopo dieci anni la panchina del Manchester City.

Eppure la sua nomina non sta convincendo diversi ambienti. Ci sono critiche tecniche: Pirlo è stato un grande centrocampista e uno dei protagonisti del successo azzurro ai Mondiali del 2006. Eppure la sua carriera da allenatore non ha ancora portato grandi successi. Nella stagione 2020-2021 ha allenato la Juventus, una squadra che arrivava da nove scudetti consecutivi. Quell’anno è arrivata quarta. Poi è passato alla squadra turca Karagümrük. Poi ancora è tornato in Italia dove ha allenato la Sampdoria retrocessa in Serie B: è arrivato al settimo posto. Ora allena lo United FC, squadra con sede a Dubai.

E poi ci sono le critiche politiche: Andrea Pirlo è tra gli sponsor di Fonbet, portale di scommesse fondato dall’oligarca russo Sergey Lomakin. La sua fortuna, stimata da Forbes in 1,2 miliardi di dollari, è legata secondo quanto ricostruito dai media alla catena di discount Fixprice. Non solo. Lomakin avrebbe anche delle quote con lo United FC, la squadra allenata da Pirlo. Non sono chiari gli estremi del contratto legato alla sponsorizzazione di Fonbet. I legami tra Pirlo e la Russia erano già stati oggetto di critiche. Lo scorso maggio l’ex centrocampista azzurro era stato ripreso durante un evento allo Stadio Luzhniki di Mosca mentre firmava autografi. Guardando bene il sito di Fonbet però ci siamo accorti di un’altra cosa.

Analisi del sito di Fonbet: il blocco delle dogane per operare in Italia

Fonbet è un sito di scommesse come ne abbiamo visti tanti. Una volta entrati vengono mostrate diverse aree per scommettere praticamente su qualsiasi cosa. Ci sono le classiche slot, i live sui casinò e poi le scommesse sportive. Tra l’altro Pirlo si trova ancora nel sito, nella parte bassa della home page la sua foto sponsorizza una sezione dove è possibile richiedere un bonus di benvenuto per le scommesse sportive. Ci sono però un paio di problemi. Il primo è che il sito non può operare in Italia. Fonbet e diversi siti collegati fanno parte dell’elenco dei siti inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui vengono riportati diversi domini legati a Fonbet: Fonbet.com, Fonbet.info e Fonbetpoker.com.

Eppure cercando Fonbet su Google si trova subito il portale o almeno, un sito che sembra una copia carbone di quello originale. Il trucco è semplice. Il sito è collegato a un dominio che ancora non è stato registrato nell’elenco dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il primo indirizzo che si trova su Google si chiama infatti Fonbet-italy.com. Se cliccate sopra venite rimandati con un redirect a un altro dominio, anche questo non registrato nell’elenco: Fonbet001.com. Certo, l’ultimo step da capire è a chi appartiene davvero questo sito, visto che in fondo al sito leggiamo che la proprietà è della YouGmedia B.V., società registrata nell’isola caraibica di Curaçao. Sempre per stare in tema Mondiali.