Fine dei giochi, bloccato Polymarket in Italia: scommessi 3,5 mld di euro sul vincitore dei Mondiali

La singola scommessa World Cup Winner ha raccolto su Polymarket circa 3,5 miliardi di euro. Un volume di soldi immenso che nelle ultime settimane è esploso in occasione dei Mondiali di Calcio. Ora Polymarket è stata bloccato in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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Questa sera si gioca Norvegia – Inghilterra, quarti di finale dei Campionati del Mondo 2026 di calcio maschile. Se per caso pensavate di puntare una manciata di euro su chi vince non potrete farlo, almeno su Polymarket. Così come non potrete scommettere su chi vincerà i Mondiali, su quando verrà sganciata una bomba atomica, sul partito che vincerà le prossime elezioni politiche in Italia o sul ritorno di Gesù Cristo. Nelle ultime ore l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha bloccato di nuovo Polymarket: al momento non è più possibile accedere dall’Italia, almeno secondo le vie canoniche. Se si prova a digitare l’indirizzo del sito, o quello di una scommessa specifica, la navigazione si blocca in una pagina dove leggiamo: “La connessione non è privata. Gli attaccanti potrebbero provare a impossessarsi delle tue informazioni da polymarket.com".

Questo è solo l’ultimo capitolo nella storia di una piattaforma che nell’ultimo anno è tornata più volte nei titoli dei giornali. Polymarket ufficialmente non è sito di scommesse: è un prediction market, un luogo dove si può provare a indovinare qualsiasi evento. Si apre un thread su qualcosa, ad esempio il ritorno di Gesù, e poi gli utenti possono comprare dei contratti dal valore intorno al dollaro. Le opzioni non sono molte: Sì o No. Ad esempio, se un evento ha il 70% di probabilità di accadere, il mio contratto costerà circa 70 centesimi di dollaro. Se l’evento accade la piattaforma mi liquida circa un dollaro, il valore del contratto, e io posso guadagnare 30 centesimi. Ovviamente si possono anche acquistare più contratti, così da aumentare il volume delle nostre scommesse.

Come potete immaginare la differenza tra un prediction market e un sito di scommesse è discutibile. E in effetti la piattaforma era già stata bloccata nei mesi scorsi. Abbiamo verificato direttamente su adm.gov.it, il portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui possiamo consultare l’elenco di tutte le piattaforme dedicate al gioco d’azzardo che sono state bloccate. L'elenco è parecchio corposo, parliamo di un pdf lungo 284 pagine che racchiudono 12.448 siti. La posizione 3.659 è occupata in effetti da Polymarket.

Il volume di scommesse per la Coppa del Mondo

Polymarket è stato al centro di diversi casi nell’ultimo anno. Di vario tipo. Si parte dai movimenti strani registrati durante le operazioni contro Maduro condotta in Venezuela dagli Stati Uniti e si arriva ai creator pagati per dire di aver guadagnato bene con le scommesse sul sito. I volumi delle scommesse per la Coppa del Mondo di calcio maschile sono esplosi. Al netto delle singole partite o delle scommesse collaterali sui giocatori, la voce di scommesse World Cup Winner è stata sommersa da miliardi di scommesse. Il 12 giugno il volume delle scommesse era arrivato a oltre 2 miliardi di dollari, circa 1,8 miliardi di euro. Ora, nelle ultime apparizioni prima del blocco, questo dato si era avvicinato a 4 miliardi di dollari, praticamente 3,5 miliardi di euro. Qui la nazionale data come favorita è la Francia.

Dentro Polymarket: l'analisi di Fanpage.it che spiega come funziona la piattaforma